LPGA资格考试落下帷幕，韩巡新人王出身的柳鲑澜夺取“状元”. December. 13, 2022 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国女子职业高尔夫（KLPGA）巡回赛新人王出身的柳鲑澜（21岁）以第一名通过了美国女子职业高尔夫（LPGA）资格考试（Q系列赛），现在将挑战LPGA巡回赛新人王。 12日，柳鲑澜在美国阿拉巴马州高地橡树高尔夫球场（72杆）举行的Q系列赛最后第8轮比赛上，抓到6支小鸟，吞下2个柏忌，减少了4杆，最终以低于标准杆29杆共545杆的成绩登上了冠军宝座。领先排名第二的美国选手贝莉•塔蒂（26岁）2杆。继去年的安娜琳（26岁）之后，韩国选手连续两年夺得第一名。韩国选手在Q系列赛上获得第一名是从1997年的朴世莉（当时并列第一）开始，继崔惠贞、金仁京、宋雅莉、李晶恩等选手之后，历史上第7次。 共有100人参加的Q系列赛在2周内进行共8轮的强行军。第1周后，只有前70名选手才能参加第2周的比赛。最终排名前20的选手将获得明年LPGA巡回赛的参赛权。柳鲑澜以世界排名75位以内的资格获得了Q系列赛的参赛权。目前她的世界排名是第50位。 以第一名通过资格考试，事实上已经获得全部比赛参赛权的柳鲑澜，在明年的LPGA巡回赛上成为了最有力的新人王候选人。继2019年“HOT6”李晶恩（26岁）之后，韩国选手再也没有获得过新人王。柳鲑澜表示，“在国内舞台上结束新人生活没多久，此番再次成为LPGA巡回赛的新人，与其说陌生，不如说熟悉。能够参加世界顶级巡回赛，意义重大，而且能够在这场比赛中获得第一名，感到非常自豪。” 柳鲑澜作为国家代表在2018年雅加达-巨港亚运会团体赛上获得了银牌，在效力于KLPGA二级巡回赛的2019年作为邀请选手出战的KLPGA巡回赛济州三多水大师赛上夺冠，第二年进入了KLPGA巡回赛。当年她获得了新人王，并在KLPGA巡回赛上获得了5个冠军。在2022赛季，直到最后她还展开了大奖、平均杆数（以上第2名）的竞争。柳鲑澜在上个赛季的果岭命中率为78.51%，位居第3位，精准的打法是她的武器。她自己也说：“与美国相比，韩国的场地非常窄，因此需要准确的击球。对本次大赛也起到了很大的帮助。”在赛季开始前，预计她将致力于推杆练习。 另外，国家代表常备军出身的朴禁江（21岁）最终取得低于标准杆20杆共554杆的成绩，以并列第9位获得了巡回赛入场券。

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