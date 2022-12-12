“妍儿Kids”开花结果，14岁的申智雅获得青少年GP总决赛第2名. December. 12, 2022 07:33. by 任寶美 bom@donga.com. 继“花滑女王”金妍儿（32岁）之后，“花滑新星”申智雅（14岁•永东中学）和金彩妍（16岁•修理高中•照片）时隔17年再次在青少年大奖赛总决赛女子单人滑项目上摘得奖牌。 10日在意大利都灵举行的2022~2023国际滑联（ISU）花样滑冰青少年大奖赛总决赛女子单人自由滑比赛中，申智雅获得了131.21分（第2位）。前一天在短节目中获得69.11分（第2位）的申智雅以总分200.32分刷新了赛季最高分，获得了银牌。 总分高于申智雅的只有岛田麻央（14岁•日本•205.54分）。岛田麻央之所以取“麻央”的名字，是因为她的母亲是2004~2005赛季该大赛冠军浅田真央（32岁•日本）的热血粉丝。 青少年大奖赛总决赛是每个赛季在青少年大奖赛系列赛中取得最好成绩的6人参加的“王中王战”。在韩国选手方面，金妍儿首次成为该大赛的奖牌得主。金妍儿在2004~2005赛季继浅田真央之后获得银牌，2005~2006赛季终于摘得金牌。 继金妍儿之后，在女子单人滑项目上，2018~2019赛季的金艺琳（19岁•檀国大学•第6位）、2019~2020赛季的李海仁（17岁•世和女子高中•第5位）虽然获得了青少年大奖赛总决赛的参赛权，但均与奖牌无缘。在男子单人滑项目中，车俊焕（21岁•高丽大学）在2016~2017赛季获得的铜牌是最高纪录。 申智雅在今年4月的世界青少年锦标赛上也获得了银牌，成为了继金妍儿（2005年获得银牌，2006年获得金牌）后时隔16年再次在青少年世界锦标赛上获得奖牌的韩国选手。 申智雅在接受ISU采访时表示：“金妍儿姐姐是我开始滑冰的第一个理由。因为像教科书一样运用技术，所以看着（金妍儿的）节目学到了很多”，“我想沿着金妍儿姐姐的道路前进。” 以总分190.36分继申智雅之后获得铜牌的金彩妍也是看到金妍儿后决心成为花样滑冰选手的“妍儿Kids”。随着申智雅和金彩妍并肩站在领奖台，韩国成为了在青少年大奖赛总决赛女子单人滑中，在同一赛季培养出2名及以上获奖者的第四个国家。此前，只有俄罗斯、美国、日本保持了这一纪录。被誉为花样滑冰最强国的俄罗斯因为发动进攻乌克兰的战争，未能派代表选手参加本次比赛。

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