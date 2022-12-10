《阿凡达2》导演卡梅隆：“韩国是世界票房的标准”. December. 10, 2022 07:24. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “韩国观众不是看过很多次《阿凡达》（2009年）嘛。所以韩国对我们来说是非常重要的国家。希望这次也能以在韩国的票房为标准，实现全球票房大卖。” 带着《阿凡达》的后续篇《阿凡达2：水之道》来到韩国的好莱坞大师詹姆斯•卡梅隆导演对选择韩国作为该片首映国家的理由做出了上述表示。《阿凡达2：水之道》将于14日在韩国全球首映。 9日，在首尔永登浦区某酒店举行的记者招待会上，卡梅隆导演和制片人约翰•兰多、萨姆•沃丁顿、佐伊•索尔达娜、西格妮•韦弗、史蒂芬•朗等主演一同出席了记者招待会。兰多制作人表示：“努力给观众带来在银幕上与角色们一起奔跑的感觉。”韦弗也表示：“电影一开始，观众们就会体验到成为（电影中）家族一员的惊人经历。”韦弗饰演成为夫妇的纳美族族长杰克（萨姆•沃丁顿饰）和娜塔莉（佐伊•索尔达娜）领养的少女基里。 如果说系列第一部主要展示了潘多拉行星的森林，那么这次则将焦点放在了大海上。卡梅隆导演表示：“这次也想展现（人类）肆意破坏环境、掠夺资源的样子”，“不是要教训什么，而是让人感觉到某种东西的电影。” 由于系列第一部在韩国吸引了1360万名观众，并固守着历代世界第一的票房纪录，因此预计后续篇也会大获成功。但也有人担心长达3小时12分钟的放映时长会拖后腿。对此，卡梅隆导演表示：“花同样的钱看时间很长的电影不是更好吗？这部电影性价比很高。” “我们的目标是给观众带来最好的电影体验。相信观众不会抱怨太长。（笑）”

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