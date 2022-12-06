军民齐心协力进行的战争. December. 06, 2022 07:35. . 幸州大捷与晋州城战役、闲山大捷是壬辰倭乱三大捷之一。在幸州大捷中，铳筒、飞击震天雷等朝鲜军人的火药武器非常活跃。这里出现了特殊的新武器，是边以中制作的火车。 朝鲜的传统火车就像现在的多管火箭炮一样，是连续发射新基战的武器。边以中的火车不是使用神机箭，而是使用“胜字铳筒”。在车子上三面竖立起装甲板，然后设置40把“胜字铳筒”。 边以中的火车在幸州战斗中部署了多少辆、活跃程度如何，因战斗记录不详而不得而知。权慄在战斗后派高山县监申庆禧向宣祖报告胜利的消息。申庆会在报告幸州战斗的形态和湖南的形势时，不仅没有称赞边以中制作的火车的功劳，反而向宣祖举报说：“负责征用兵力和物资的任务派遣的召募使边以中在民间征用太多牛，令人担心。” 每当发生这样的事情时，不仅是历史学家，就连生活在当时的人们也陷入了苦恼之中。边以中的征用令是正当的吗？战争能要求老百姓承受什么样的痛苦，要求到什么程度？ 幸州大捷中还流传着相反的美谈。传说女性们用围裙搬石头，帮助战斗。据说围裙的名称来源于这场战斗。这个故事经常被当作民众和军人齐心协力取得胜利的代表性事例。但围裙的传说很有可能不是事实。没有平民进入幸州山城或平民甚至女性参加此次战斗的情况。 所有的战争都是军民齐心协力进行的。但是像围裙这样的方式并不是美丽的合作方式。士兵在前线，百姓在生活现场以不同的方式经历痛苦，共同战胜痛苦的国家获胜。因此，国民精神也应该不亚于士兵地健康，有与士兵一起承受痛苦的意志和斗志。屈服于快乐和安逸的国民无法战胜战争。

한국어