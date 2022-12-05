我们错过的宝物. December. 05, 2022 07:47. . “等等！现在你错过了什么。你错过了现在周围发生的大部分事情。在你的身体里，遥远地，甚至发生在眼前的事件。我们虽然在看，但看不清楚。”―出自亚历山大•霍洛维茨《观察的人文学（走同一条路也能看到不同的世界）》中 作者也是《纽约时报》畅销书《狗的私生活》的作家，它讲述了生活在纽约，在家门口的路上与各种各样的人散步的故事。与她散步的地质学家、打字员、插图画家、昆虫学家、野生动物研究家、城市社会学家、医生和盲人展示了在毫无特征的日常街道上看着完全不同的世界行走的方法。 地质学家在建筑物和街道的封顶石材中发现了古生代的岩石，并想起了地球的生成过程。打字员对许多招牌上使用的字体和设计表现出兴趣，同时昆虫学家通过在步行街一侧的草坪上发现的生物来解读环境污染和天气的变化。野生动物研究家谈论的是中央公园的生态界，医生谈论的则是公共卫生。 得益于此，在景福宫旁西村散步的我的散步也变得丰富多彩。现在可以应时对鲵鱼、小龙虾和蝉进行观察了。从1950年代到现在，可以区分不同时期建筑材料的变化和工作人员的熟练程度，绘制属于自己的建筑博物馆地图。10多年来散步的道路每次都变成了新的有趣的日常宝库。 虽然可能会觉得上下班路无聊，家门口很无聊，但至少今天把耳机和手机放在包里，集中精力于五感，慢慢走。用自己的视线仔细观察熟悉的风景，就能看到新的回家的路。让我们倾听心爱的家人的声音，仔细观察他们每一个面部表情。其实珍贵的宝物就在我们面前。

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