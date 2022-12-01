受“高龄化余波”影响，去年韩国人接受最多的手术是白内障手术. December. 01, 2022 07:25. by 柳根亨 noel@donga.com. 据调查，去年韩国人接受最多的手术是白内障手术。 国民健康保险公团30日发表了上述内容的《2021年主要手术统计年报》。据年报显示，去年除了整形美容之外，接受33项主要手术的患者共有168万人（210万件）。自2017年以来，每年接受手术的人数以年均2.0%的速度增长。 去年共有47.7万人接受了白内障手术。这相当于每10万人中就有938.2人接受了相关手术。白内障是眼睛晶状体蛋白质在老化过程中变得坚硬不透明的疾病。医疗界相关人士表示：“受高龄化影响，白内障疾病本身就增加了”，“另外，扩大实损保险保障似乎也产生了影响。”继白内障手术之后，接受普通脊椎手术（19万人）、痔疮手术（15.8万人）的人分别排在第二和第三多。 最近5年间增加最多的手术是乳房部分切除术。该手术从2017年的2.6158万件增加到去年的4.1881万件，年均增加12.5%。医疗界分析说，这与低出生率和扩大非婚有关。如果女性不怀孕，乳房组织就会减少。此后，随着乳腺细胞再次增殖的过程反复发生突变，乳腺癌发生概率增大。再加上随着医术的发展，比起完全切除乳房，仅通过部分切除就可以进行治疗，这一点也产生了影响。 从年龄段来看，9岁以下的人接受疝气手术最多。10多岁的患者中，阑尾炎等引起的阑尾切除术、20多岁和30多岁的剖腹产患者最多。40多岁人群最常见的是痔疮手术，50岁以上人群最常见的是白内障手术。相反，通过内窥镜进行的鼻腔手术件数在最近5年间年均减少了13.4%。痔核手术和阑尾切除手术件数也分别以年均5.3%和2.7%的速度减少。 主要手术的诊疗费用去年共达7.8万亿韩元，自2017年以后年均增长10.2%。总费用最大的手术是普通脊椎手术，费用为9877亿韩元。每次诊疗费最贵的手术是冠状动脉搭桥手术（3441万韩元）、心脏手术（3436万韩元）等。

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