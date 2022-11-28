梅西爆发一传一射，打消“阿根廷集体抑郁症”. November. 28, 2022 07:29. by 金東昱 creating@donga.com. 现场共出现了10次浪潮。 27日，阿根廷足球英雄里奥内尔•梅西（35岁•照片）在卡塔尔卢塞尔体育场举行的世界杯小组赛C组与墨西哥队的第2场比赛下半场第19分钟，左脚射门入网，身穿天蓝色球衣的球迷在看台上疯狂咆哮。 大部分都是印有队长梅西球衣号码的阿根廷球迷。当天的现场观众人数为8.8966万人，这是自1994年美国世界杯以后28年来的最高纪录。可见球迷们非常渴望阿根廷队的进球和胜利。阿根廷球迷在球队与沙特队的第一场比赛中以1比2败北后，陷入了集体忧郁症。将这种绝望转化为希望的主人公就是梅西。 梅西的表现非常出色。阿根廷队的控球时间更多，但没有获得决定性的得分机会，下半场第18分钟梅西率先攻入一球，并在下半场第42分钟助攻队友恩佐•费尔南德斯（21岁）攻入制胜一球。梅西同时保持着世界杯单场比赛进球和助攻的历史最年轻、最年长的纪录。梅西在2006年德国世界杯与塞尔维亚的比赛中，以18岁零357天成为年龄最小的进球+助攻者，而在当天与墨西哥的比赛中，他又以35岁零155天成为年龄最大的球员。继第一场比赛之后连续两场比赛进球的梅西在世界杯上共攻入8球（2006年1球、2014年4球、2018年1球、2022年2球）。梅西表示，“需要这样的结果，需要这样的幸福”，“今天，我们迎来了不同的世界杯。” 阿根廷队以2比0完胜对手，取得了本届大会的首场胜利，目前战绩为1胜1负（积3分）。阿根廷队继在前一天的比赛中以2比0战胜沙特阿拉伯队，以1胜1平（积4分）的成绩排在小组第一位的波兰队之后，排在小组第二位。虽然与沙特阿拉伯队（积3分）积分相同，但阿根廷队在净胜球（阿根廷+1，沙特阿拉伯-1）上保持领先。 另外，当天的观众人数是自1994年巴西VS意大利的决赛观众数9.1194万人以后的最高纪录。历届世界杯观众人数最多的是1950年巴西世界杯决赛乌拉圭对阵巴西决赛现场涌入的17.385万人。

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