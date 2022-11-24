“不合群”的C罗与曼联队分道扬镳. November. 24, 2022 07:48. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 葡萄牙足球超级明星克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（37岁•照片）在25日与加纳队的卡塔尔世界杯H组首场比赛前夕，与英格兰足球超级联赛（EPL）曼联队分道扬镳。 曼联俱乐部23日宣布，根据双方的共同协议C罗将立即离开球队。至此，C罗自去年8月重返曼联俱乐部后，时隔1年零3个月将再次离开曼联队。 2003年至2009年效力于曼联俱乐部，成长为世界级球星的C罗此后先后效力于皇家马德里队（西班牙）、尤文图斯队（意大利），去年时隔12年正式重返曼联。复出后，包括2021~2022赛季英超联赛30场比赛18粒进球在内，他在正式38场比赛中攻入24粒进球，表现非常活跃，但本赛季在与主教练埃里克•滕哈赫（52岁）的不和传闻中，在赛场上也没能展现出好的竞技状态。 特别是，最近在英国电视台对球队和滕哈赫主教练表示不满的采访成为了双方分手的直接契机。C罗在接受采访时对主教练滕哈赫表示，“因为他不尊重我，所以我也一样”，或者对球队批评说，“弗格森教练离开球队后，完全没有好转。”当地媒体分析说，曼联俱乐部方面看到此次采访后确信已经确保了与C罗结束合同的法律依据。 由于合同截止到明年6月，曼联队方面要想解除合同，是否在剩下的时间里继续支付周薪也是关键。据悉，C罗的周薪超过50万英镑（约7.8亿韩元）。如果C罗方面要求球队支付剩余合同的周薪，曼联队将处于尴尬的境地。对此，当地媒体报道称，“双方不希望发生法庭攻防战等‘泥潭之争’，最终C罗方面决定不再要剩余周薪，由此双方达成了协议。”

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