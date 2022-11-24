为庆祝球队在世界杯上击败阿根廷，沙特王室宣布全国放假一天. November. 24, 2022 07:48. by 任寶美 bom@donga.com. 沙特阿拉伯队在2022卡塔尔世界杯小组赛C组首场比赛中战胜“冠军热门”阿根廷队后，沙特王室也宣布了“临时公休日”，以此纪念这一足以载入史册的胜利。 沙特国王萨勒曼•本•阿卜杜勒-阿齐兹（87岁）22日晚发表声明称：“将把明天（23日）指定为针对民间、公共所有上班族和学生的公休日。”因此，原本处于期末考试期间的学生们的考试日也被推迟到16强比赛之后，沙特证券交易所“Tadawul”也于当天休市一天。 指定公休日是因为国王接受了穆罕默德•本•萨勒曼王储（37岁）的提议。当天，沙特确定胜利后，沙特媒体公开了王储本•萨勒曼与兄弟们一起庆祝的“洒脱”形象。另外，还播出了女球迷们在体育咖啡厅与男球迷一起高喊“（阿根廷队队长）里奥内尔•梅西（35岁）去哪儿了”的场面。本•萨勒曼王储主导向国际社会宣传沙特经济、社会改革的“展望2030”项目，努力改善本国的负面形象。 沙特代表队成功完成“史无前例的Upset（弱队打败强队）后”，还捕捉到了将此作为弥合矛盾的契机的动向。与沙特联军进行7年多战争的也门胡迪叛军政府发言人戴法拉•沙米通过推特评价说：“沙特的胜利使阿拉伯足球重新回到了世界足球的版图上。”2020年与以色列实现邦交正常化后，与沙特的同盟出现裂痕的阿拉伯联合酋长国（UAE）总理兼迪拜统治者谢赫穆罕默德•本•拉希德•阿勒马克图姆（73岁）也对沙特的胜利表示祝贺，称这是“阿拉伯的喜悦”。 以在世界杯上击败阿根廷队为由宣布临时公休日，此次沙特的做法是历史上的第二次。喀麦隆政府也在1990年世界杯小组赛中以1比0战胜阿根廷队后，指定了全国临时公休日。而韩国也曾为了纪念2002年世界杯进入4强，将闭幕日的第二天7月1日指定为临时公休日。

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