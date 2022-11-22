此前以球员身份参加过世界杯的2022卡塔尔世界杯10名主帅. November. 22, 2022 07:45. by 金正勋记者 hun@donga.com. 出征2022卡塔尔世界杯的32支男足国家队主教练中，有10人曾作为球员参加过世界杯。迪迪埃•德尚（法国国家足球队主教练）、路易斯•恩里克（西班牙）、里奥内尔•斯卡洛尼（阿根廷）、加雷斯•南索斯盖特（英格兰）、里格贝特•松（喀麦隆）、德拉甘•斯托伊科维奇（塞尔维亚）、阿利乌•塞西（塞内加尔）、格雷格•伯哈尔特（美国）、保罗•本托（韩国）、奥托•阿多（加纳）就是其主人公。 国际足联（FIFA）在官方网站上通过题为《2022卡塔尔世界杯上10名主教练已经参加过世界杯》的帖子，介绍了球员时期经历过世界杯的10名主教练。FIFA在10人中最先介绍的是10人中唯一以球员和主教练的身份均拿到世界杯冠军的法国国家足球队主教练迪迪埃•德尚。德尚主教练在1998年法国世界杯当时作为防守型中场和队长活跃在球场上，带领球队获得了冠军。 结束球员生涯后，从2012年开始执教法国国家足球队的主教练德尚在2014年巴西世界杯上与该大赛冠军德国队在8强赛上交锋，被淘汰出局，但在2018年俄罗斯世界杯上，法国国家足球队登上了冠军宝座，作为球员和主教练都占据了世界杯冠军的位置。FIFA评价说：“德尚是继马里奥•扎加洛、弗朗茨•贝肯鲍尔之后，作为球员和主教练成为世界冠军的第3位足球人”，“在20年后再次展现了1998年作为球员展现的存在感，并获得了世界杯冠军。” 虽然没能在世界杯上夺冠，但尝到进球滋味的主教练也有2人。西班牙国家足球队主教练路易斯•恩里克和塞尔维亚国家足球队主教练德拉甘•斯托伊科维奇也是10名主教练中，球员时期在世界杯上攻入过球的主帅。从1994年美国大赛到2002年韩日世界杯，恩里克连续3次登上世界杯舞台，作为一名多面手活跃在世界杯上，并攻入2球。斯托伊科维奇主教练曾在世界杯上攻入3球，是国际足坛的传奇人物。 率领韩国国家足球队的主教练保罗•本托也是在球员时期经历过世界杯舞台的主教练。本托教练在2002年韩日世界杯当时作为中场球员活跃，但碰巧在小组赛最后一场比赛中被李荣杓和朴智星攻入制胜一球，最终在小组赛阶段就被淘汰出局。

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