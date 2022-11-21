金正恩携女儿出现在“怪物洲际导弹”前，只会给后代留下孤立和贫困. November. 21, 2022 07:37. . 朝鲜公开了国务委员长金正恩18日与年幼的女儿一起参观被称为“怪物洲际导弹”的“火星-17型”试射的照片。这是金正恩子女首次公开露面。朝鲜中央通讯社前天报道的3张照片中，一名少女在即将试射的导弹前紧紧握着金正恩的手走路。据推测是9岁的二女儿金珠爱。 朝鲜公开洲际导弹发射现场带着所谓的“白头山血统”，可能有着多重目的。首先，朝鲜试图将发射成功的宣传效果最大化，向朝鲜居民强调核武力开发不是为了“政权”，而是为了“后代”的安保。《劳动新闻》提及“后代们灿烂的笑容和美丽的梦想”，表明强化核兵器的意志，也是出于同样的原因。 据朝鲜中央通讯社报道，此次以高角度发射的“火星-17”型最高高度达到6049公里，飞行距离约为1000公里。如果以正常角度（35度-45度）发射，预计射程将超过1.5万公里。美国本土全境都在射程之内。多弹头搭载型可以同时打击华盛顿和纽约等多个城市。如果能够确保能够承受再次进入大气层时产生的高温的再次进入技术，就等于完成了“怪物洲际导弹”。 金正恩带着夫人李雪主以及不到10岁的小女儿参加如此可怕的核武力示威，这本身就令人毛骨悚然。不知道是不是像《劳动新闻》报道的“本行星最强的洲际导弹拥有国”“核先发制人打击权不是美国的垄断物”等表述一样，表现出对完成核武装的自信，还是以女儿的生命为担保，展开“要走到尽头”式的终极战略。 可以肯定的是，金正恩在2018年曾对时任美国中央情报局局长迈克·蓬佩奥表示，“不希望我的孩子们一生都背负着核武器生活”，陷入了误判的恶性循环。据说，核开发给朝鲜经济带来的机会费用每年达1万亿韩元以上。连续几年持续负增长的朝鲜已经到了难以承受的地步。如果没有无核化，就不可能解除对朝鲜的制裁。随着对朝延伸威慑执行力的加强，朝鲜将逐渐陷入国力耗尽的泥潭。希望金正恩明白，包括子女在内，只会给后代留下孤立和贫困。

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