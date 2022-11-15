抗体注射剂“恩适得”的注射对象，扩大到固形癌患者等. November. 15, 2022 07:45. by 柳根亨 noel@donga.com. 韩国防疫当局为应对新冠疫情在冬季出现第七次流行，14日扩大了预防性抗体注射剂“恩适得（Evusheld）的注射对象。 疾病管理厅当天将注射恩适得的对象从现有的免疫力下降的血癌、器官移植、先天性免疫缺乏症患者扩大到固形癌、艾滋病、风湿病患者等。接受抗癌化学疗法剂、B细胞枯竭治疗等严重免疫低下治疗的患者也可以使用。 为了应对奥密克戎病毒变种，用药量也从每次300毫克增加到600毫克。现有的300毫克用药者从用药之日起3个月内可以追加注射300毫克。如果服药后过了3个月，可以追加服用600毫克。与帮助身体自行生成抗体的疫苗不同，恩适得采取的是将完成的新冠抗体直接注入身体的方式。这就是为什么抗体形成不良的患者是用药对象的原因。 新冠疫苗的冬季接种率仍然很低。60岁以上人群的接种率为10.3%，18岁-59岁成人接种率仅为0.4%（以上截至14日）。新冠疫情特别应对团团长郑基锡在当天的新闻发布会上警告：“国内60岁以上冬季接种率低于美国（26%），”“有人预测，就像夏季流行时每天最多确诊18万名左右一样，冬天也问题不大，但冬天重症危险性更大。”

한국어