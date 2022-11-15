韩国钢琴家李赫获得法国隆-蒂博音乐大赛并列第一. November. 15, 2022 07:45. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 钢琴家李赫（22岁•照片）13日（当地时间）在法国巴黎闭幕的2022玛格丽特•隆-雅克•蒂博国际音乐大赛（简称隆-蒂博国际音乐大赛）钢琴领域与日本龟井圣矢共同获得了第一名。另一名韩国参赛者卢熙成排在第5位。李赫在当天的决赛中演奏了普罗科菲耶夫的2号钢琴协奏曲，获得了荣誉。 李赫曾就读于莫斯科柴可夫斯基音乐学院，目前正在巴黎高等师范学校音乐学院进修顶级演奏家课程。据悉，他也是参加国际国际象棋大赛的“国际象棋选手兼钢琴家”。2012年他在莫斯科国际青少年肖邦国际钢琴大赛上成为最年轻的冠军，2016年在波兰帕德雷夫斯基国际钢琴大赛上成为最年轻的冠军。2021年，他进入了在波兰华沙举行的肖邦国际钢琴大赛决赛，并在同年12月举行的法国阿尼马托国际音乐大赛上获得了冠军。 隆-蒂博国际音乐大赛是代表法国的国际比赛，由钢琴家玛格丽特•隆和小提琴家雅克•蒂博于1943年创立。从2011年开始，以钢琴、小提琴、声乐部门为对象，同一部门每3年举办一次。在钢琴领域，保罗•瓦杜拉斯科达、伊丽莎白•莱昂斯卡娅、斯坦尼斯拉夫•布宁等著名演奏家辈出。在韩国人中，2001年任东赫在钢琴领域获得第一名，2008年申智雅在小提琴领域获得第一名，2011年男低音沈基焕在声乐领域获得第一名。钢琴家安钟道在2012年排名第二，而当年的比赛第一名空缺。

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