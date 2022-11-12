维纳斯，玛利亚……一切只是幻想. November. 12, 2022 07:11. by 李素妍记者 always99@donga.com. 在飘落的玫瑰花丛中，美神维纳斯（Venus）飘扬着润泽的头发，浮现在大海之上。找不到丝毫淤青和赘肉的完美身材。15世纪意大利巨匠桑德罗•波蒂切利（1445~1510年）所画的《维纳斯诞生》至今仍被认为是电视广告和电影中美女的标志。 作为英国美术史学者的作者指出，在西方美术史上不可或缺的这部杰作是多么不现实。没有雀斑的无缺点皮肤和没有赘肉的身材实际上并不是表现女性的身体。这只不过是以男性为中心的艺术界创造的幻想。作者介绍了长期以来一直巩固对女性的歪曲形象的美术作品，并揭露了我们大脑中刻印的女性形象与实际有多大的差距。 难道只有维纳斯吗？作者强调说，圣母玛利亚也是巩固顺从女性的性作用的代表性女性形象。美国著名女性杂志《Brides Magazine》20世纪50~80年代的封面上经常出现跪在地上双手合十祈祷的新娘。作者解释说：“这证明即使到了现代社会，女性仍然被要求设置成顺从的圣女形象。” 如何才能纠正围绕几个世纪以来僵化的女性的歪曲形象呢？作者期待，如果更多的女性艺术家公开讲述自己的生活，真实地描绘真实面貌，那么真正生动的女性形象就会浮出水面。 所幸的是，世界各地都出现了变化。西班牙普拉多美术馆和意大利乌菲兹美术馆最近定期举行展示女性美术家的展览。像将女性的生育过程用生动的照片留下而成为话题的英国雕塑家兼摄影家赫迈尔尼•华特舍尔一样，展现女性真实声音的艺术家也在增加。 作者也是这样的女性之一。因全球性大流行病在家抚养两个孩子写这本书的作者在结尾部分强调说：“在照顾孩子们的同时在书房写字时，心情很不舒服”，“尽管如此，女性们还是不能停止讲述自己的故事。”

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