“排球女皇”金软景的票房号召力. November. 11, 2022 07:51. by 姜泓求 windup@donga.com. 回归的“排球女皇”金软景（34岁•兴国生命）的票房号召力时隔4年再次开启了职业排球女子组5000名观众的时代。 兴国生命俱乐部10日表示：“13日在仁川三山世界体育馆与韩国道路公社对决的职业排球2022~2023 V联赛女子组主场比赛的门票销售了5000张以上。”目前，客队的助威席只剩下部分座位，因此很有可能售罄（5800席）。 这场比赛是兴国生命队自本赛季开赛以来首次在周末进行的主场比赛。 到目前为止，女子组比赛中观众超过5000人的最后一次是2018年圣诞节（12月25日）在京畿华城室内体育馆举行的IBK企业银行和韩国道路公社的比赛（5108人）。韩国排球联盟（KOVO）受新型冠状病毒肺炎疫情扩散的影响，一直限制观众入场，时隔3年再一次以100%的观众体制拉开了帷幕。 再加上此前前往中国联赛的金软景时隔1年回归，兴国生命队的比赛中云集了观众。截至本赛季，女子组观众人数最多的前四名全部来自兴国生命队的比赛。与IBK企业银行的比赛（4765名）、与Pepper储蓄银行（4345名）的主场比赛排在第1、2位，与现代建设的水原客场比赛（3652名）排在第3位，与KGC人参公社的大田客场比赛（3304名）排在第4位。其中与大田的比赛门票全部售罄。 乘坐首都圈地铁前来观看兴国生命队比赛的球迷们可以在三山体育馆站听到金软景的接待导语。兴国生命队还在体育馆入口处设置了球队标志造型物和拍照区，为球迷们提供了更多的观赛乐趣。

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