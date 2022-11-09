只留下手指甲和脚指甲的6•25参战勇士时隔70多年回到家人怀抱. November. 09, 2022 08:08. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 在6•25战争中与中共军队作战牺牲的国军勇士在70多年后回到了家人的怀抱。8日，据国防部遗骸挖掘监视团透露，2020年7月在江原平昌郡新里找到的国军遗骸被确认是陆军下士宋炳善（音）。出身于仁川瓮津郡的宋下士在15岁时失去父亲，是负责母亲和妹妹的实际家长，20岁时结婚并组建了家庭。6•25战争爆发后，他带着刚满周岁的小女儿等两个年幼的女儿入伍，并被编入国军7师团3团，参加了1951年3月6日至12日平昌郡一带的下珍富里附近的战斗。 当时，故人所属的7师团3团途经平昌郡蚕头山（又称切头山）和白积山，成功击退了中共军，并成功夺回了平昌郡束沙里和下珍富里，但故人在这场战斗中牺牲了。 自那之后过去了69年，挖掘出了左臂骨等故人的部分遗骸和战斗鞋、老鹰图案纽扣等遗物。据悉，军方通过DNA鉴定等手段确认了其身份。 故人的长女宋孝淑（音）说：“战争当时，我想着哪怕只是父亲的手指甲和脚指甲都要找回来，但担心永远找不到，所以祈祷了很多”，“国家和国防部帮我们找到了，真的很感谢。”接着她回忆说：“（父亲）在发生火灾的邻居家救孩子，救火等不顾自己而舍生取义。” 军方计划于9日在仁川遗属家中举行“护国英雄归来活动”，向遗属传授1954年决定授予后一直未能转交的故人的花郎武功勋章。

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