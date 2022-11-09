是“经济审判”还是“审判特朗普”? 美国中期选举结果今天下午初见分晓. November. 09, 2022 08:09. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 当地时间8日，作为2024年总统选举前哨战的美国中期选举在美国全境拉开帷幕。美国前总统特朗普当天事实上宣布参加总统竞选，在野党共和党提出“经济审判论”，宣布将推翻拜登政府的政策。相反，执政的民主党则强调民主遭受威胁，提出“审判特朗普论”，为维护议会权力而全力以赴。 此次中期选举将重选联邦众议院全部435个议席和联邦参议院100个议席中的35个，并在50个州中的36个州选出州长，当天上午从佛蒙特州开始，进行了投票。投票结果预计将在韩国时间9日下午揭晓。 众议院预计将由共和党轻松获胜。最受关注的参议院选举，在共和党占据极其微弱优势的情况下，民主党正在最后阶段着手集结支持层。如果共和党时隔4年重新获得众议院的多数党地位，将不可避免地与拜登总统发生正面冲突。 共和党众议院党鞭凯文·麦卡锡7日在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示，“虽然不会出于政治目的利用弹劾，但这并不意味着无论发生什么事情都不会使用（弹劾筹码）”，打开了推动弹劾拜登总统的可能性。麦卡锡还强调了减少政府支出和加强移民政策等应对通货膨胀的最优先顺序，并暗示将叫停拜登政府的重点事业。 特朗普7日在最后一次支持游说中表示，“将于15日在佛罗里达海湖庄园宣布重大消息”，把参加下届总统选举公之于众。相反，拜登在当天的最后一次游说中表示：“我们正在与历史上最黑暗的势力对抗，”“不仅在参议院，在众议院也（对选情）持乐观态度。”

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