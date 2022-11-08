这次轮到Meta……“最快或在本周内解雇数千人”. November. 08, 2022 07:42. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 据悉，运营脸书（Facebook）和照片墙（Instagram）的Meta公司自2004年创立以来，时隔18年首次大量解雇数千人以上。继推特突然解雇一半职员3700人后，此次连Meta也进行了大规模结构调整。分析称，在新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情全球性大流行（Pandemic）时大幅增加雇佣，开始“横扫”开发者的Big Tech（大型科技企业）接连的解雇事件意味着比起业绩，只看可能性继续“梦想投资”的时代或将悄然结束。 6日（当地时间），华尔街日报（WSJ）报道称，Meta最快将于9日展开“大量解雇”工作。有预测称，拥有8.7万多名员工的Meta的解雇规模将超过推特的3700名。WSJ引用相关人士的话表示：“在最近的大科技企业解雇事件中，其规模或将是最大的。” Meta公司从新冠病毒爆发的2020年开始，3年间新雇佣了4.2万多名员工。今年的职员规模接近新冠肺炎疫情之前的2019年的2倍。但是业绩却跟不上人员的增加情况。随着消费者在新冠肺炎疫情期间将外出就餐或旅行的时间投入到社交媒体上，2020年公司净利润激增57.67%，但进入“地方风土病（一般性的传染病）”的今年第三季度（7~9月）净利润骤减约50%。美国投资咨询公司Evercore ISI的首席战略家朱利安•伊曼纽尔对彭博社指出：“大科技企业的‘价值’现在应该以业绩为后盾。”

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