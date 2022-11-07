“朝鲜进行弹道导弹挑衅”，联合国安理会召开会议……美国：“中国和俄罗斯成为安理会的笑柄”. November. 07, 2022 07:39. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 由于朝鲜弹道导弹挑衅，今年以来联合国安理会第九次召开会议，但由于常任理事国中国和俄罗斯再次反对，追加对朝制裁变得不透明。 当地时间4日，在美国纽约联合国总部举行的安理会紧急会议上，常任理事国美国、英国和作为利害当事国参与的韩国、日本一致谴责了朝鲜的挑衅行为。但是，与过去8次安理会就朝鲜挑衅事件时一样，当天韩美日对朝鲜、中国、俄罗斯的对立局面仍在继续。 韩国驻联合国代表部代表黄浚局批评道：“安理会的沉默助长了朝鲜鲁莽的行动。”他表示：“我们强烈敦促安理会和国际社会向朝鲜发出明确警告，绝对不允许朝鲜进行核试验，（如果进行核试验）将采取非常强硬的措施。”黄浚局接着针对中国和俄罗斯表示：“今年5月，由于两个常任理事国的反对，未能通过对朝制裁决议，对此感到遗憾。”当时为谴责朝鲜试射洲际导弹而召集的安理会因中国和俄罗斯的反对而未能实施追加制裁。 主导安理会召集的美国驻联合国代表琳达·托马斯·格林菲尔德表示：“朝鲜自上月27日以后最近13次发射弹道导弹，美国对此使用尽可能最强有力的用语进行谴责。”他特别批评中国和俄罗斯说：“两国让安理会成为笑柄。”英国常驻联合国代表芭芭拉·伍德沃德也指出：“朝鲜在发射导弹上花费的数百万美元可以养活朝鲜全体居民4周。” 相反，中国常驻联合国代表张军则表示，“敦促美国停止单方面制造紧张和对立行为，”“朝鲜的挑衅是由于加强的韩美联合军演”，将矛头指向了美国。俄罗斯副代表安娜·埃夫斯蒂格尼娃也辩称：“平壤发射导弹是美国在朝鲜周边展开的短视对立军事行动的结果。” 联合国副秘书长穆罕默德·基亚利表示，“仅今年就召开了第九次应对朝鲜挑衅的安理会会议。为了缓和韩半岛的紧张局势，安理会的团结比任何时候都重要。团结是外交解决的机会，”但未能阻止维护朝鲜、妨碍安理会决议的中国和俄罗斯。

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