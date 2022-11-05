应对预防灾难的系统和负责人，都睡着了. November. 05, 2022 07:21. . 以梨泰院万圣节惨案消息开始的一周即将结束。到今天，7天的国民哀悼期也将结束。但是很难从冲击、悲伤、无力感中摆脱。这不仅仅是因为包括14个国家的26名外国人在内的156名年轻人死亡、151人受伤的惨案。防止灾难的预防和应对体系的不健全令人黯然，事后处理过程也不可靠，令人失望。 特别是在监察和调查过程中暴露出来的警察指挥部的安逸应对和纲纪松懈，无论何时发生类似事故，都不足为奇。早在发生惨案的当晚10点15分之前，龙山警察署和首尔警察厅状况室的工作人员就已经察觉到了事故的危险。从4小时前开始，就接连接到112报警称“将被踩踏死”，龙山市梨泰院现场负责警官在2小时30分前要求“尽快派遣交通机动队”。当时在距离事发现场不到5分钟车程的地方有4个机动队，但现场投入是在惨案发生1个小时后才开始的。只要机动队及时出动，就能阻止在首尔市中心发生的惨案。 机动队投入的延迟，很大程度上是因为警方的“指挥空白”。现场情况负责人、龙山警察署长李任宰（音）在晚上9点半接到情况报告，晚上11点才到达现场。事后却伪造情况报告，声称10点20分左右开始进行现场指挥。首尔警察厅厅长金光浩（音）因为错过了署长的迟报，直到午夜才出现在现场。 警察厅厅长尹熙根在午夜过后才意识到事故的发生。事故发生当天，他回到故乡忠清北道清州，早早地就寝，没有接听短信和电话。尹厅长因为要赶往首尔，直到凌晨2点30分才召开指挥部会议。治安总负责人连紧急联络都联系不上，这像话吗？总统接到消防当局报告的时间是晚上11点1分。到底对谁下了什么指示，警察首脑层要在35分钟~1个小时之后才明白情况呢？ 警方明知有必要制定像万圣节活动一样没有主办方的大规模活动的应对指南，但7年来一直没有进行制度整顿。即使没有相关指南，只要遵循2005年针对多人聚集的情况制定的《大众云集活动安全管理手册》，就可以避免荒唐的惨案。警方要彻底调查无视手册中预防守则的经过和现场应对迟缓的原因。与此同时，为了恢复国民对一跌到底的警察的信赖，必须出台高强度的革新政策。

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