提前接受手术的孙兴慜：“尽快恢复，一定要参加世界杯”. November. 05, 2022 07:22. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队•照片）因眼睛周围的4处骨折，4日（当地时间）登上了手术台。比预想的手术日期早1~2天。这似乎包含了孙兴慜尽快接受手术，以参加2022卡塔尔世界杯的意志。 英国媒体《每日电讯报》当地时间3日报道说：“孙兴慜的眼睛周围有4处骨折。决定4日接受手术。”据《每日电讯报》报道，孙兴慜原计划在周末接受手术，但提前了手术日期。到卡塔尔世界杯首场比赛为止，增加了一天可以恢复的时间。由保罗•本托主教练率领的韩国国家足球队将于24日晚10时（韩国时间）与乌拉圭队进行世界杯小组赛第一场比赛。英国媒体《镜报》报道说：“孙兴慜的世界杯参赛之路蒙上了一层阴影。但是手术日期提前是为了提高参加世界杯的希望而做出的努力。” 2日，孙兴慜在欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛与马赛队（法国）的小组赛最后一轮比赛上，脸部遭受了对方后卫肩膀的用力撞击。在球队工作人员的搀扶下，他在上半场第29分钟被替换下场，进入了更衣室。孙兴慜在比赛结束后与队友们一起笑着拍的照片被公开，因此有人预测伤势不会太严重。但是托特纳姆热刺俱乐部方面3日表示：”孙兴慜必须要接受手术。” 《每日电讯报》报道说：“如果孙兴慜手术结果证实伤势不严重，就可以参加世界杯。但是他很有可能缺席世界杯之前举行的托特纳姆热刺队的3场英超比赛。”托特纳姆热刺队直到21日世界杯开幕为止，还剩下7日对阵利物浦队，10日对阵诺丁汉森林队，13日对阵利兹联队这三场比赛。

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