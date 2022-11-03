在野党要求尹锡悦总统“撤换李祥敏和尹熙根”. November. 03, 2022 07:31. by 許桐準, 趙東住 hungry@donga.com,djc@donga.com. 共同民主党就“梨泰院万圣节惨案”要求尹锡悦总统撤换行政安全部部长李祥敏和警察厅厅长尹熙根。正义党2日也要求撤换两人和尹锡悦道歉，预计国会内部将正式展开惨案责任攻防战。 共同民主党代表（党首）李在明当天在国会召开的最高委员会议上表示：“让应该负责的人负起应有的责任，这就是国家存在的理由。”他是在要求尹锡悦更换李祥敏和尹熙根等相关负责人。李在明还指出了前一天国务总理韩德洙在外媒记者恳谈会上开玩笑而引起争议的事实，并表示：“昨天看到了令人惊诧的场面。本应全力以赴收拾残局的总理，居然在外媒记者恳谈会上开起了玩笑。那难道是开玩笑的场合吗？” 共同民主党院内代表朴洪根也在同一会议上强调：“要仔细察看国家和地方自治团体在梨泰院惨案前后的应对措施，不论地位高低，都必须追究法律、行政、政治、道义上的责任。”该党首席最高委员郑清来表示：“梨泰院惨案的最终负责人当然是尹总统，”“首先希望立即罢免李部长和尹厅长。不仅如此，这些人还是司法处理的对象。”该党最高委员张庆泰则表示，“把首尔市变成无对策的首尔市长吴世勋辞职吧”，扩大了战线。 正义党代表（党首）李贞味当天也在国会召开紧急代表团会议，敦促“尹总统立即罢免李部长和尹厅长，向国民道歉”。该党院内代表李恩珠表示：“正义党将推进彻底查明真相的国政调查。” 当天，国会法制司法委员会围绕是否就梨泰院万圣节惨案相关悬案对法务部长韩东勋进行质询，朝野之间展开了心理战，最终不欢而散。共同民主党主张，“不仅是预算质询，还要非公开地就悬案进行质询”，国民力量党则针锋相对地表示，“关于悬案的质询，要在8日公开举行”。最终，原定当天进行的明年预算案审议也泡了汤。 共同民主党司法委员们在会议瘫痪后通过声明表示：“韩部长在事故发生后的10月30日在大检察厅成立了梨泰院惨案相关对策本部和紧急对策班。因此，以法务部和检察厅为对象，询问对策本部目前的工作和今后的对策等是理所当然的要求。”对此，国民力量党司法委员们也发表声明表示：“这是为了讨论明年预算案而举行的会议，但共同民主党突然要求对梨泰院惨案进行非公开悬案质询，单方面拒绝了会议，”“我们提议在8日就悬案举行公开质询，但共同民主党搞得似乎是国民力量党反对就悬案举行质询本身，对此感到非常遗憾。”

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