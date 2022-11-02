韩国假面舞即将被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录. November. 02, 2022 08:00. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 韩国的传统假面舞预定会被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。若假面舞最终申遗成功，将成为韩国第22项人类非物质文化遗产。 据文化遗产厅1日透露，《联合国教科文组织非物质遗产保护公约》政府间委员会（非物质遗产委员会）下属的评价机构对“韩国假面舞”做出了“建议入选”的评定。申遗建议审查结果在最终阶段几乎不会发生变化。评价机构通过网站就韩国政府提交的假面舞申遗申请表示：“明确阐述了相关文化遗产的社会功能和文化意义，对过度商业化可能导致的后果而采取的努力进行了详细说明。” 评估机构对提交申遗申请的文化遗产进行评估审查后，给出“建议入选”（inscribe）、“补充信息”（refer）、“不予入选”（not to inscribe）等建议，并向非物质文化遗产委员会提出建议。申遗最终结果将于本月28日（当地时间）至下月3日在摩洛哥举行的“第17届保护非物质文化遗产政府间委员会”会议上敲定。文化遗产厅表示：“假面舞如果被列入人类非物质文化遗产名录，将成为强化韩国人归属感、文化认同感的契机。” 韩国假面舞被评价为融合舞蹈、音乐、戏剧等元素为一体的综合文化艺术载体。在假面舞中，通过演员的台词、舞蹈、歌曲、动作，生动而愉快地表现社会悬案和不合理。虽然讲述社会问题，但具有以特有的讽刺引发笑声的诙谐结构。即使没有固定的舞台，也可以不受场所的限制进行演出，特别是在观众的参与下完成演出。 韩国假面舞种类繁多，目前分为13种国家非物质文化遗产和5种道（市）非物质文化遗产。国家非物质文化遗产包括杨州别山台游戏、统营五广大、固城五广大、江陵端午祭中的官奴假面剧、北青狮子游戏、凤山假面舞等。道（市）非物质文化遗产则有江原非物质文化遗产束草狮子游戏、京畿非物质文化遗产退溪院山台游戏等。 自2001年宗庙祭礼及宗庙祭礼乐首次被列入人类非物质文化遗产名录以来，目前韩国拥有△板索里清唱 △江陵端午祭 △羌羌水越来 △男寺党游戏 △灵山斋 △济州七头堂灵登神跳 △处容舞 △韩国声乐 △大木匠 △鹰猎（多国共同登载）△跆跟 △走钢丝 △闲山苎麻织布 △阿里郎 △腌泡菜文化 △农乐 △拔河（多国共同登载）△济州海女文化 △摔跤（南北共同登载）△燃灯会等21项人类非物质文化遗产。 在此次审查中，朝鲜方面提交的“平壤冷面风俗”也获得了建议入选的意见。评估机构此次对46件申请进行审查，包括“韩国假面舞”在内，其中31件得到了“建议入选”的评定。（其余14件为“补充信息”，另有一件不予入选。）

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