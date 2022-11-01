首尔广场联合焚香所和梨泰院站，追悼者络绎不绝. November. 01, 2022 07:53. by 李胜宇记者、朴钟民记者 suwoong2@donga.com,blick@donga.com. “对不起，只有我一个人活了下来。真对不起……” 31日上午11时左右，在首尔市龙山区梨泰院站1号出口前。市民们为了追悼梨泰院万圣节惨案自发设立的祭奠场所里，摆放着数百朵白色菊花。身穿黑色正装的徐建勋（36岁）跪在前面默哀后，行着礼说道。 29日惨案发生当时，徐某在惨案现场附近与朋友们一起享受了万圣节。据说，虽然他当时眼见得许多人一下子涌向狭窄的胡同，但只是与朋友们一起急忙离开了现场。他强忍住泪水说：“因为什么都做不了，所以被负罪感折磨着，得知这里有了追悼场所，所以来到了这里，”“真的很抱歉只有我一个人离开了。” 31日，在首尔各地设置的追悼场所里，悼念梨泰院惨案遇难者的市民们一整天都络绎不绝。特别是，一眼就能看到惨案现场的梨泰院站1号出口充满了写有追悼文的纸条、菊花、市民们倒的酒杯等。 首尔市也决定从当天上午10点开始在中区首尔广场设立联合焚香所，将运营到国家哀悼期间最后一天11月5日，龙山区也在绿沙坪站附近设立了联合焚香所。 从当天上午开始，10多名幼儿园学生来到首尔广场灵堂，悼念遇难者。带队教师河慧琳（音，27岁）说：“孩子们说，‘想祈祷人们不要生病’，所以一起来到了灵堂。”突尼斯国籍的吉海德·杰迈伊（音，33岁）也表示：“事故发生之前我也去过梨泰院，”“很可惜，不知道该说什么。我想向正在经历痛苦的遗属们表示慰问。” 不能前往吊唁的市民也在社交网络平台上传了写有“PRAY FOR ITAEWON（为梨泰院祈祷）”字样的黑白照片等，在网上进行了追悼。

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