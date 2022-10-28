去年全球温室气体浓度刷新有观测以来的最高值. October. 28, 2022 07:38. by 李美智 image@donga.com. 去年全球温室气体浓度刷新了最高值。特别是，温室效果比二氧化碳高28倍的甲烷浓度出现了观测以来的最大涨幅。 气象厅27日公开了包含上述内容的世界气象组织的《温室气体年报》。年报显示，2021年全世界大气中二氧化碳的平均浓度为415.7ppm，比前一年上升了2.5ppm。这是自1983年开始系统性观测温室气体以来的最高值。二氧化氮也达到334.5ppb，比前一年增加了1.3ppb，同样创历史最高纪录。 特别是甲烷的浓度比2020年增加了18ppb，大大超过了最近10年的年均增加值9.2ppb。这比前一年的增加值15ppb还要高，是有史以来最大的上升幅度。甲烷的量虽然比二氧化碳少，但温室效应却高出28倍。世界气象组织总干事彼得里·塔拉斯通过年报表示：“（甲烷的增加）表明我们正朝着错误的方向前进。” 据分析，最近甲烷浓度剧增的原因是“全球变暖的恶性循环”。随着人类释放的温室气体使地球升温，甲烷的自然发生源热带湿地的甲烷排放量也随之增加。但甲烷在大气中的滞留时间很短，在10年以内。年报解释说，如果人类积极减少人工发生源，将取得减少效果。

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