郑在承教授开发出用想象操纵的机械臂. October. 25, 2022 07:45. by 高宰元=东亚科学记者 jawon1212@donga.com. 韩国国内研究团队开发出了仅凭脑海中的想象就能启动的机械臂。以脑信号解读技术为基础，今后有望用于医疗辅助器械的开发。 KAIST（韩国科学技术院）24日表示，脑认知科学系教授郑在承（照片，音）研究组于9月在国际学术杂志《神经工程学》（Journal Of Neural Engineering）上发表了上述研究结果。 如果不在大脑深处植入微电极，人类想象时产生的大脑信号，就很难准确掌握。但如果在大脑中深植电极，可能会对大脑造成损伤。研究组关注了在大脑中插入电极也不会造成太大损伤的大脑部位“大脑皮质”。张尚镇博士生表示：“神经细胞体聚集的大脑皮质在一定程度上是可以准确掌握想象脑信号的适当部位”，“比头皮外获得的想象脑信号更准确。”例如，虽然在足球场外无法区分人们的呐喊声，但只要进入体育场内，就能分辨出旁边观众的声音。 研究组在测量的想象脑信号中添加了机械学习技术，提高了测定准确度。结果，成功预测了患者想象中的手臂伸展方向，准确性约为80%。研究组还将机械臂上测量的想象脑信号联动起来，试验了机械臂是否向预期的方向移动。解读了四个方向的意图，成功到达了目标。 期待此次技术今后能帮助四肢麻痹患者等运动障碍患者。但是，为了实现商用化，必须解决非侵入性技术开发等课题。郑教授表示：“可以量身定做地分析每个残疾人想象的大脑信号”，“这将为代替假手的机械臂的商业化做出贡献。”

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