拥有“神之能力”的男人，是英雄还是恶棍？. October. 20, 2022 07:53. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 19日，以酷似外星技术的电脑特技（CG）和绚烂的动作全副武装的好莱坞大片上映。这就是电影《黑亚当Black Adam》。该影片在大作失踪的秋天独自出征剧场，因此有预测称，该片将平定剧场。 影片的背景是公元前2600年的古代国家坎达克（Kahndaq）。因国王的暴政而饱受痛苦的奴隶特斯•亚当（道恩•强森饰）有一天获得了速度、体力等6种神的能力。他成为了拯救坎达克百姓的英雄。但是随着亚当滥用这种能力进行报复，魔法师们把他关在永远的岩石下。 故事随着在他被封印5000年后苏醒而正式展开。他将铲除占领坎达克的外援组织国际帮（Intergang）。如果亚当一手举起雇佣兵，雇佣兵就会在燃烧后变成灰烬。从子弹到导弹，非但不会击中亚当（拥有防弹能力）的身体，反而会四处乱弹。最尖端的攻击直升机站在其面前也不过小纸一块。他是使所有的攻击都无力化，全身都是武器的英雄界的终结者。 为阻止他暴走而出现的是为世界稳定而活跃的英雄队“正义协会（Justice Society）”。该协会由大魔法师“命运博士Dr Fate”（皮尔斯•布罗斯南）等4人组成。国际帮对亚当、正义协会对亚当的正面对决是影片最大的看点。上映时间大部分都是华丽的动作场面，让人连上厕所的机会都没有。亚当的“无敌”表演将视觉上的快感提升到了最高值。 白人军事组织掌握中东国家坎达克虽然可以进行政治解释，但只是稍微触碰一下就过去了。与蝙蝠侠、超人等在比较严肃的氛围中讲述哲学信息的现有DC电影不同，此次电影作为DC电影来说很简单。主人公们的美国式搞笑、英雄们的对决方式也让人联想到漫威电影。观看像漫威电影的DC电影也是观看重点。 最重要的是，即使不装扮，已经像超级英雄一样的道恩-强森饰演英雄，这就有充分的理由让人走进电影院看电影。而“黑亚当”在电影末尾只是暗示是亚当自己起的名字，在电影中并没有提及。

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