首尔市有意单独申办2036年夏季奥运会，超七成市民支持. October. 18, 2022 07:35. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 据调查，每10名首尔市民中就有7人赞成在首尔举办2036年夏季奥运会。首尔市市长吴世勋计划以此为基础，在21日启程的欧洲巡访中向国际社会表明单独举办奥运会的意志。去年曾提出要联合申办“2032首尔•平壤奥运会”的申请，但无果而终后又改成了“单独申办”。 据首尔市17日透露，在市里实施的问卷调查中，72.8%的受访者同意“再次挑战举办夏季奥运会”。首尔市相关人士解释说：“去年首尔和平壤奥运会共同举办告吹后，为了再次确认市民的意向，实施了此次调查。”调查是在上个月20~25日以居住在首尔的1000名18~69岁成人为对象进行的。 对于“如果首尔成功举办奥运会，请选择所有值得期待的部分”的回答，市民们选择了△激活外国人旅游（81.4%）△改善体育基础设施（80.7%）△提高首尔市的品牌价值（80.5%）等。令人担忧的问题有△因大规模赤字而造成的经济损失（43.8%）△奥运会闭幕后的运动场馆维持（23.7%）△举办奥运可能导致的交通混乱问题（23.0%）等。 对于大规模赤字的担忧，市政府认为，如果最大限度地利用1988年首尔奥运会时构筑的设施和首尔及首都圈国际体育设施，就可以将设施投资费用降到最低。实际上，市政府自行研究了奥运会28个项目的国际规格赛场确保方案，结果显示13个项目可以使用市内赛场，9个项目可以使用比赛和仁川的赛场。首尔市解释说，最终需要新建的体育场只有6个项目（2个体育场）。 吴市长将会见为参加18日至21日在首尔江南区COEX举行的国家奥林匹克委员会联合会（ANOC）总会而访韩的国际奥林匹克委员会（IOC）委员长托马斯•巴赫，传达举办2036年夏季奥运会的意志。接着巡访欧洲时，吴市长计划访问IOC本部所在的瑞士洛桑，向国际社会正式表明申办奥运会的意向。

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