KAKAO和NAVER应该承担符合“平台垄断”的社会责任. October. 18, 2022 07:34. . 上周末发生的KAKAO瘫痪事件源于垄断对国民实际生活产生巨大影响的信息通信技术平台的部分企业没有尽到相应的责任。KAKAO聊天占国内聊天工具市场的近90%，KAKAO移动占出租车呼叫市场的80%以上。同时引发障碍的NAVER在网络搜索门户网站市场上的比重占压倒性优势。 由于KAKAO聊天发生障碍，5000万用户中断了日常对话和业务上的沟通。KAKAO子公司运营的出租车呼叫、汇款、结算、配送等20多个服务也无法使用。与KAKAO相关的政府行政服务也停止了。这一事件确认了在全体国民靠网络连接的超连接社会中，垄断平台的民间企业的失误如何使整个社会陷入瘫痪的事件。 有过多次预防事态的机会。专家们早就指出，应该加强对主要信息通信技术企业数据中心的政府管理。2018年KT阿岘分公司地下通信区火灾事件发生后，政府和国会像通信公司一样推进了将数据中心纳入国家灾难管理设施的立法。但是，由于相关企业的反对，称“用自身保护措施已经足够”而告吹。如果法律得以通过，就可以防止运营大多数国民使用的社交媒体，在没有自己的数据中心的情况下，将服务器集中在特定租赁数据中心，引发史无前例的网络干扰事态。 更何况，KAKAO、NAVER等平台企业运营着即使暂时停止也会给全体国民带来不便的重要服务，但以是向通信公司借用线路的附加通信事业者为由，适用比KT、SKT等基础通信经营者更低的安全义务。虽然因此次事件遭受经济损失的人不少，但由于（对方）是提供免费服务的附加通信事业者，预计很难得到损失补偿。 平台产业具有归结为胜者独食、垄断的属性。因为使用者越多，集中就越严重，收益也越大。这就是平台企业竞争比韩国激烈的美国、欧盟对“大技术公司”追究更多的责任、为减少垄断而加紧立法的原因。KAKAO、NAVER等平台企业因为社会责任重大，为了尽责，应该从根本上改变。

한국어