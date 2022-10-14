金柱亨：“我还没有实现我所愿的目标”. October. 14, 2022 07:38. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我还没有实现我所愿的目标。” 以20岁零3个月18天的年纪成为美国职业高尔夫（PGA）巡回赛历史上第二年轻的两冠拥有者的金柱亨（20岁•照片）参加了从13日开始在日本千叶县印西市的阿卡迪亚高尔夫习志野乡村俱乐部（70杆）举行的PGA巡回赛ZOZO锦标赛。金柱亨在第一轮出场前接受PGA巡回赛采访时表示，“进军PGA巡回赛并两次夺冠只是我的目标的一部分。目标更多，只是垫脚石。虽然很感谢现在取得的成就，但是还有很多想实现的东西。” 对于超越自己的偶像“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（47岁•美国）一事，金柱亨表示“难以置信”。他接着说，“能拿一次冠军的人很多，但第二个冠军往往很难拿，所以第二次冠军更特别”，“特别是打破伍兹的记录，对我来说是莫大的荣幸。” 金柱亨认为自己的优点是“能准确地把球放在（击打到）自己想要的位置上”。金柱亨表示，“因为自己不是长打者，所以要在平坦球道上选定特定位置后击球。选择平坦球道的宽阔部分打。我的战略是，用正确的击球来代替强力的击球。”正在努力保持固定挥杆动作的金柱亨表示，“（为了准确击球）必须消除不必要的动作。得益于这样的努力，在开球和铁杆击球上似乎没有起伏，一直保持着良好的击球状态。” 经常参加PGA巡回赛的经验也是让金柱亨成功的原因之一。金柱亨在本赛季成为美巡赛正式会员之前，作为非会员参加了11场比赛。金柱亨表示：“获得了参加PGA巡回赛大满贯赛事的资格，在各种大赛中偶尔受到邀请，好像有时间适应PGA巡回赛”，“虽然运气很好，但是一直梦想着活跃在PGA巡回赛上，这也是成功的秘诀。” 对于首次在日本举行大赛的金柱亨来说，最难的是饮食。金柱亨说：“好久没来亚洲国家了，米饭和喜欢的食物很多，太好了”，“想尽情地吃，但现在正在减肥，所以要忍住。这是最难的一点。”

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