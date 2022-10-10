家长式领导者的命运. October. 10, 2022 07:58. . “啊，火冒三丈！ 炎病啊！下去吧！ 涌上心头的悲伤啊，你的所在是下面。”―摘自莎士比亚的《李尔王》 这是《李尔王》第二幕第四场非常有名的台词。这是李尔王对分到领土的女儿们越来越忽视自己的处境感到愤怒而说出的话。被翻译成“炎病啊”的英文原文是“hysterica passio”。在当代，“hysterica”是指子宫。子宫向上涌动、心脏紧绷、最终导致喉咙烧焦的症状，就是“歇斯底里症”。是不是和我妈妈们在婆家生活时得的“上火”相似呢？ 李尔王为什么上火？因为他明白了，曾经强有力的君主受到女儿的背叛，自己成了无用的存在。执意使用具有子宫意义的“歇斯底里症”一词，难道不是莎士比亚为了让李尔王表达对女儿的愤怒而故意说的台词吗？ 因此，这个台词可以用性别的观点来解释。给女儿们土地的瞬间，李尔王的家长权力就无法再发挥力量。对女儿的敌意……考虑到在绝对君主、封建君主时代强大的王者男子性，这是很有道理的解释。 还有另一种解释。这次是历史观点。直到《李尔王》的原本第三版，“歇斯底里症”用的是“historica”。这一次，“上火”的根源不是子宫或性别，而是“历史”的意思。让我们从历史的角度来看看失去领土的李尔王的愤怒吧。这是从中世纪封建制向近代社会过渡的过程中出现的绝对权力没落的标志。 从性别和历史两个角度来看，我们都能看出家长式领导者的命运。无法进入新时代，总是想回到过去，现代的李尔王们至今还在。

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