车范根足球教室9日举行最后一场活动. October. 10, 2022 07:59. by 金培中 wanted@donga.com. “我们将成为孩子们永远的‘心灵运动场’。” 9日，亲自来到在首尔龙山区二村汉江公园二村足球场举行的“车范根足球教室Goodbye Festival”现场的前国家代表队教练车范根（69岁）站在足球教室弟子们和家长们面前表示感谢和歉意。足球教室理事长车前主教练表示：“不能再在这里运营足球教室了。对不起”，学生和家长们高喊“加油”、“再见”。足球教室的相关人士向车范根转达了花束，并表示了感谢。 1988年作为韩国国内第一个青少年足球专门空间开业的车范根足球教室在当天的活动结束后中断了运营。这距离开设足球教室已有34年的历史，也是从1997年开始在二村足球场运营至今已过去了25年时间。 此前，车范根足球教室每3年通过公开招标获得首尔市汉江事业本部的使用许可，并在此处运营足球教室。之前没有竞标者，但是今年出现了新的竞标者，车范根足球教室没有得到使用权。 车范根足球教室通过网站等向家长告知这一事实，并办理了学费退款程序。正式授课进行到8日。在9日举行“Goodbye Festival”活动之前，虽然下雨天气寒冷，但是足球教室全体1300多名儿童中有800多名参加了当天的活动。 淋着雨环顾足球场各个角落的车前主教练表示：“好像不是我说停止运营（足球教室）就会消失的足球教室。好像离开我的手扎下了根”，“之前我们找了其他场所，很快就能看到孩子们重新训练的样子。”已经进入足球教室5年的孙伊安（9岁•音）说：“如果（车范根足球教室）在其他地方重新开业，我想继续去学习。”

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