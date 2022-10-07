“禁绝之地”松岘洞地皮时隔100多年再次向市民开放. October. 07, 2022 07:32. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 包括日本帝国主义强占时期在内，100多年来一直作为“禁绝之地”的景福宫旁边的首尔钟路区“松岘洞地皮”将回到市民的怀抱。首尔市6日表示，在2027年入驻此地的“李健熙捐赠馆”工程开始的2025年之前，将临时向市民开放用地，并利用为多种市民参与型文化艺术空间。 首尔市相关人士表示：“从7日下午5时30分开始，松岘洞地皮（3.7117万平方米）将被装饰成‘有休息和文化空间的开放松岘绿地广场’，到2024年12月为止，将临时开放2年多。”公园占地面积约为首尔广场（1.3207万平方米）的3倍。 环绕地皮的高4米的围墙被降低改造成了1.2米的石墙，在外部也能看到绿地广场。进入石墙内，可以欣赏到广场中央草坪广场上营造成的波斯菊、紫薇等野生花群。 通过绿地广场，堵塞了100多年的景福宫和北村之间将出现一条捷径。捷径可连接青瓦台、光化门广场、仁寺洞、北村胡同等。 松岘洞地皮在日本帝国主义强占时期被用作殖民资本朝鲜殖产银行的私宅，光复后到1997年为止被用作美军和美国大使馆职员的宿舍。此后，随着三星生命和大韩航空等所有，20多年来一直被闲置为未开发地。最近，首尔市和大韩航空、韩国土地住宅公社（LH）以三方买卖交换方式进行用地交换，7月初所有权从大韩航空变更为LH。首尔市相关人士表示：“土地所有权迟早会转移到首尔市。” 首尔市计划明年5~10月在这里举办“首尔城市建筑双年展”。另外，今年首次举行的艺术展《Frieze Seoul》也正在讨论从明年开始在这里举行的方案。

한국어