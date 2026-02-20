专栏：迷失方向的“国家队人工智能选拔赛”



“国家队人工智能（AI）选拔赛”似乎迷失了方向。最初选定五家（团队）出发，但主要候选者陷入抄袭中国产模型的嫌疑，最终与当初计划不同，有两家被淘汰。但这还不是终点。政府预告将进行“复活赛”再选一家，但实际却没有企业愿意参与。随着NAVER、Kakao、KT等国内大型科技企业最终缺席，只有两家以初创企业为中心的联盟提交了提案。旨在培育全球水平AI的“自主AI基础模型项目”动力正在减弱。



这种混乱并非偶然。是在最初设计阶段就已预示的结构性问题。科学技术信息通信部为提升国民关注度、诱导企业间竞争，选择了“生存淘汰式选拔”方式。然而，在决定“国家队AI”的国家项目事业中，淘汰不仅仅是结果，更成为一种烙印。对企业而言，这不再是技术竞争，而变成了需要承担声誉风险的游戏。哪家企业会愿意主动投身其中？



作为核心标准的“从头开始”原则，即判断是否是完全自主构建模型的标准，同样引发了争议。虽然发布了“不得存在针对他公司模型的授权问题”“基于海外模型微调等衍生的模型难以视为国产模型”等通知，但关于海外开源代码可在多大程度上参考等，并未提供明确指南。在国家项目中，模糊性即意味着风险。



此外，“摇摆不定”的规则加剧了不信任。政府最初表示5个团队中只淘汰1个，但实际淘汰了2个。随后又立即宣布“将追加选拔1个，维持4个团队体制”。从“淘汰1队”到“淘汰2队”再到“追加选拔1队”，规则摇摆不定、可预测性低下的选拔赛中，“国家队”这个头衔究竟还能有多重分量？



当然，并非不理解政府的苦衷。在美国和中国展开国家层面AI霸权竞争的情况下，韩国可能也需要象征性项目。这或许正是为了提升国民关注度，不惜风险拿出类似综艺节目的“生存战”牌的原因。也理解其急于尽早向大众证明韩国AI模型竞争力的迫切心情。但是，缺乏信任的国家队，既得不到国民认可，也无法在全球市场真正发挥实力。



即便现在，在第二轮评估前夕，也该是放慢脚步、重新审视的时候了。国家队AI选拔并非综艺节目。选秀以收视率告终，但AI国家项目关乎国家竞争力的走向。当前政府需要的不是宣传，而是反思“为何混乱一再重复”。信任必须优先于事件。应更透明地提出：原有第二轮晋级团队与追加选拔团队的评估日程和条件如何设定？当自主性争议再次出现时，验证标准应统一在何种水平？



比选拔国家队AI更重要的，是让这个AI真正被认可为国家队。现在需要的不是急躁，而是信任。

