沈锡希助推崔珉祯领滑 韩国女队重现必胜公式 时隔八年重夺冬奥接力金牌

沈锡希（29岁）助推，崔珉祯（28岁）领滑。摒弃昔日嫌隙、凝聚为“一个团体”的韩国女子短道速滑代表队，在2026米兰-科尔蒂纳丹佩佐冬季奥运会短道速滑女子3000米接力决赛中合力摘得金牌，时隔八年成功重返巅峰。由沈锡希、崔珉祯、金吉利（22岁）、卢都熹（31岁）组成的韩国女子短道速滑代表队，19日在意大利米兰冰上竞技场举行的短道速滑女子3000米接力决赛中，以4分04秒014的成绩力压东道主意大利队（4分04秒107），率先通过终点线。这是自2018年平昌冬奥会后，韩国女队再度延续接力项目的金牌传统。韩国队的战术如齿轮般完美咬合：沈锡希负责助推，崔珉祯负责领滑，最后由最后一棒金吉利如风暴般冲刺。比赛初期出现危机时，经验丰富的崔珉祯和沈锡希发挥了关键作用。还剩16圈时，位列第三的崔珉祯在领先的荷兰选手米歇尔•贝尔泽博（23岁）摔倒时沉着降速，避免了碰撞。与此同时，意大利队趁机升至第二位，与领先集团的差距被拉开。韩国队稳步缩小差距，在还剩五圈时的直道上果断发起攻势。位列第三的沈锡希用尽全力推了一把待接棒的崔珉祯的后背。身高1米78、体格健壮的沈锡希凭借“后劲”助力，崔珉祯获得爆发性弹力，瞬间超越加拿大升至第二位。最后出场的金吉利在还剩两圈时内道切入超越意大利老将阿里安娜•方塔娜（36岁）成功反超，此后一路冲刺至终点，为这场逆转大戏画上句号。然而就在不久前，这一幕还难以想象。作为韩国女子短道速滑代表人物的沈锡希和崔珉祯，因2018年平昌冬奥会上爆发的“故意冲撞”争议而心存芥蒂。当时两人在1000米决赛中发生碰撞，双双无缘奖牌。此后，爆出沈锡希当时侮辱队友并故意冲撞崔珉祯的嫌疑，沈锡希被处以两个月资格暂停，也无缘2022年北京冬奥会。沈锡希结束处罚重返国家队后，两人之间仍存在看不见的隔阂。在冰场上甚至没有眼神交流，接力比赛时也避免身体接触。由于未能利用“沈锡希的强大推力”，韩国女队在最近两个赛季的国际滑联（ISU）世界杯女子接力比赛中，一枚金牌都未能获得。变化始于本赛季前夕。崔珉祯表示“作为国家队代表选手之一，将尽最大努力履行自己的职责”，开始接纳沈锡希。自去年10月世界巡回赛第一站起，两人的“推拉”配合开始复苏。第四棒沈锡希助推第一棒崔珉祯后背的“必胜公式”成型，预示着队伍的复苏。崔珉祯在本届奥运会前，还参加了在米兰奥运村为沈锡希举办的生日派对，并合影留念。历经曲折，时隔八年锁定金牌后，沈锡希双手掩面，热泪盈眶。继2014索契、2018平昌之后，收获个人第三枚女子接力金牌的沈锡希将功劳归于队友：“从备战过程到今天的决赛，困难的情况很多，队员们一起咬牙挺了过来，心情非常激动。多亏遇到了好队友，才能取得好成绩。”此前在女子500米、1000米和2000米混合接力中接连无缘奖牌、吞下遗憾的崔珉祯，终于收获了个人第六枚奥运奖牌（4金2银），也是本届大赛首金。崔珉祯由此追平了韩国选手在夏季和冬季奥运会上的个人最多奖牌纪录。崔珉祯赛后表示：“想证明韩国很强。在困难的情况下，因为有优秀的队友们，才能很好地延续前辈们的成就。”米兰=任宝美记者、李素妍记者 bom@donga.com、always99@donga.com