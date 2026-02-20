尹锡悦被判处无期徒刑……一审对内乱定罪，“目的是使国会无力化”



前总统尹锡悦因内乱罪一审被判处无期徒刑。首尔中央地方法院刑事合议25庭（庭长法官池贵渊）将12月3日紧急戒严定性为以暴力手段破坏民主主义核心价值的内乱，以涉嫌“魁首”的尹锡悦和前国防部长金龙显也因涉嫌从事内乱重要任务被判处有期徒刑30年。继宪法法院去年罢免尹锡悦总统职务后，刑事法庭也以内乱罪判处其无期徒刑，对戒严的司法定罪在443天后在大框架下告一段落。



一审法庭完全排除了尹锡悦“是为了防止在野党极端妨碍国政的正当统治权行使”的主张。法庭认为，尹锡悦为了瘫痪表决解除戒严令的国会活动，动员军队试图封锁国会，国宪紊乱的目的得到了充分的认可。为了掌握国会和占据中央选举管理委员会，出动武装军人本身就是暴动，因此12月3日戒严分明属于内乱。在涉及戒严和内乱事件主流的此次审判中，将戒严判断为内乱，意味着继前国务总理韩德洙和前行政安全部长李祥敏的判决之后，法院系统表现出了对戒严的一贯法理。



法庭指出，对于重刑宣判理由，军警被动员到内乱中，政治中立性受到损害，多数公务员正在经历巨大的痛苦。这一点也引人注目。因为军队统帅兼政府领导人的错误决定，很多军人和公务员受到了国民的不信任，对上级指示合法性的信任崩溃，付出了巨大的社会代价。这与韩德洙一案法庭警告“自上而下的内乱”比军方政变更为危险是一脉相承的。



继30年前的全斗焕前总统之后，再次出现被判处无期徒刑的总统，这不能不说是国家的悲剧。然而，尹锡悦犯下了让历史回到半个世纪前的重罪，却用诡辩、牵强附会、责怪他人、拙劣的法律技术逃避责任。在最后陈述中还提出了“我这样的傻瓜怎么可能进行亲卫政变”等荒唐的主张。因为没有应有的反省和道歉，所以找不到减轻处罚的理由。此次一审判决是法院系统对如此表现的尹锡悦的严厉审判。

