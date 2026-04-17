BTS高阳演唱会带动效应显著 外国游客消费逾550亿韩元

据调查，近期为观看防弹少年团（BTS）演唱会的访韩外国游客消费规模超过550亿韩元。外国游客人均支出约185万韩元。韩亚信用卡公司16日发布的《外国人信用卡消费数据分析》显示，自今年1月1日至BTS演唱会结束的4月12日，外国游客在韩国境内的消费支出总额约为555亿韩元。该数据基于在旅游平台“NOL Universe”上购买本月9日及11日至12日举行的BTS世界巡回演唱会“阿里郎”门票的3万名外国人的结算数据。数据显示，外国游客人均支出约为185万韩元。从购票来源国看，日本占比最高（32%），其后依次为中国台湾（12%）、菲律宾（7%）、中国香港和美国（5%）等。亚洲国家购票占比超过75%。演唱会举办地京畿道高阳综合运动场周边商圈充分享受了BTS带来的“特需”。演唱会举办周（4月6日至12日），该区域外国人信用卡使用次数较前一周（3月30日至4月5日）激增807%，使用金额增长231%。从行业类别看，咖啡店（1109%）、便利店（1069%）、购物（629%）、餐饮店（600%）的使用量增幅显著。为观看演唱会访韩的外国游客消费模式与普通游客存在差异。他们的机票（61.6万韩元）和住宿（48万韩元）支出高于普通游客。购物支出为31.4万韩元，低于普通游客的39.6万韩元，但演唱会举办地周边的餐饮消费高于普通游客。外国游客人均购买演唱会门票2.1张。分析认为，这反映出粉丝们为朋友代购门票或观看多场演出的特点。申武庆记者 yes@donga.com