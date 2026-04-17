第二轮谈判在即……美国对伊朗发动“经济愤怒”行动

美国特朗普政府当地时间15日表示，将再次对伊朗产原油实施制裁。美国政府还表示，已经向被怀疑有伊朗资金流入的两家中国银行发送信函，并预告如果查实资金流入，将对两家银行实施“二次制裁”。特别是，美国财政部长贝森特把这种对伊朗的经济制裁命名为“经济愤怒”行动。这句话来源于美国和以色列今年2月28日开始的对伊朗空袭行动“史诗愤怒”。有评价认为，在美国和伊朗之间的第二次旨在结束战争谈判即将举行的情况下，美国为了在核问题上最大限度地得到让步，正在加大对伊朗的压力。贝森特当天表示，“不会更新伊朗和俄罗斯产原油的一般许可证”，表示不会再次推迟对伊朗和俄罗斯产原油的制裁。此次战争爆发后，国际油价暴涨，虽然对这些原油免除了一个月的制裁，如今却表示，即使承受油价上涨，也要集中精力切断两国的资金来源。贝森特还表示，“中国最多购买伊朗出口原油的九成”，暗示有可能针对中国企业等实施“二次制裁”。二次制裁是对与伊朗等一次制裁对象进行交易的外国国家或个人、企业实施的制裁。这等于是为了孤立伊朗，向中国也发出了警告。分析认为，美国此举是考虑到针对战争爆发后伊朗封锁的原油运输通道霍尔木兹海峡的逆封锁行动取得了一定效果，所以想利用多种经济施压手段，进一步勒紧伊朗的资金链。《华盛顿邮报》预测，乘坐美国“乔治·H·W·布什”号航空母舰和护卫舰的6000多名美军将在美伊协议的“停战两周”结束的第二天即22日左右抵达中东。但据美国政治媒体Axios15日报道，美国和伊朗的谈判代表团14日通过非公开通话等方式，进一步接近了结束战争的基本协议。此外，特朗普15日在“真实社交”平台上表示，“以色列和黎巴嫩领导人将于明天（16日）举行会谈”，暗示双方正在推进达成停火协议。华盛顿=常驻记者申晋宇、张恩智 niceshin@donga.com、jej@donga.com