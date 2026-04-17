美国就韩国泄露情报“限制共享”……涉朝急于求成引发同盟不信任



据悉，韩国统一部长郑东泳上个月在国会外交统一委员会上就朝鲜铀浓缩设施的所在地，除已知的平安北道宁边和平安南道降仙外还提及“平安北道龟城”，引发美国方面向韩国政府提出强烈抗议。也就是说，美方对韩方公开泄露美国提供的敏感情报表示不快。据悉，美国还计划在韩美之间的情报共享中限制部分涉朝情报。



美国以泄露同盟间共享情报为由，采取某种制裁措施，实属罕见。事实上，郑东泳的泄密更像是疏忽大意引发的事故。郑东泳上个月6日在国会答辩过程中表示：“今天这一时刻，朝鲜的核能力还在不断增强。宁边、龟城、降仙都有铀浓缩设施。”虽然声称这是国际原子能机构总干事拉斐尔·格罗西向理事会报告的内容，但格罗西并没有提及“龟城”。也就是说，美国方面的敏感情报夹入了郑东泳的发言中。



但也不能因此就当作是单纯的失误。这不是智库资料或非正式资料，而是政府高官在公开场合提出的情报。信息泄露会暴露其来源或收集方法，对今后的情报活动造成很大的障碍。不仅如此，这样的情报在今后的对朝接触过程中也可以作为杠杆加以利用，但由于轻率泄露，无异于打掉了有用的牌。



不过，令人怀疑的是，美方的敏感应对是不是因为此前积累的不满。围绕非军事区出入控制权或压缩韩美联合军演规模问题，同盟之间摩擦的中心，总是有对朝鲜柔和派的郑东泳。他经常以朝鲜提高核能力为由，强调重启对话的必要性。去年还提到朝鲜拥有2000公斤高浓缩铀，一开始说是美国等情报机关的推测值，后来更正为专家意见。



即便只是部分减少，如果美国减少情报共享，令人担心韩国的对朝监视态势也会随之减弱。郑东泳此前曾主张，要由统一部负责此前由外交部负责的韩美间对朝政策协调。不能在草率处理敏感信息的同时，只想着获取权限。想要取得对朝成果的急躁症导致了同盟间的不信任。必须在沉稳处事的同时，展现出恢复信任的努力。

