拜仁慕尼黑淘汰皇家马德里 金玟哉与李刚仁会师欧冠半决赛

在欧洲足球俱乐部最高水平的“明星舞台”——欧足联（UEFA）冠军联赛（UCL）半决赛中，金玟哉（拜仁慕尼黑）与李刚仁（巴黎圣日耳曼）的“韩国德比”即将上演。德国拜仁慕尼黑队16日在主场举行的2025至2026赛季欧冠四分之一决赛次回合比赛中，以4比3逆转战胜西班牙“豪门”皇家马德里队。拜仁慕尼黑在比赛后半段临近结束时仍以2比3落后，但路易斯•迪亚斯在第44分钟打入扳平比分的一球，迈克尔•奥利塞则在补时阶段攻入反超比分的一球，最终实现逆转。拜仁慕尼黑凭借首回合2比1的胜利，以两回合总比分6比4晋级四强。这是拜仁慕尼黑自2019至2020赛季以来时隔6年再度向队史第七座欧冠奖杯发起冲击，他们将在半决赛中迎战“卫冕冠军”法国巴黎圣日耳曼队。巴黎圣日耳曼在上赛季夺得队史首个欧冠冠军后，本赛季力争实现赛事两连冠，他们于前一天淘汰英格兰利物浦队，锁定一个四强席位。这将是金玟哉与李刚仁第三次在欧冠赛场上交锋。此前两次对决，拜仁慕尼黑均取得胜利。在2024至2025赛季联赛阶段的交锋中，金玟哉攻入制胜球，帮助球队1比0获胜。去年11月的联赛阶段比赛中，李刚仁贡献了一次助攻，但未能阻止球队以1比2落败。两队历史交锋共16次，拜仁慕尼黑以9胜7负占据上风。本次半决赛首回合将于29日在法国巴黎举行，次回合于下月7日在德国慕尼黑举行。无论哪方获胜，都将书写韩国足球的新历史。如果拜仁慕尼黑胜出，金玟哉将成为继朴智星、孙兴慜、李刚仁之后，第四位晋级欧冠决赛的韩国球员。反之，如果巴黎圣日耳曼取胜，李刚仁则将创下连续两年晋级欧冠决赛的里程碑。不过，由于两位球员在四分之一决赛次回合比赛中均未登场，他们在半决赛能否出场尚不明朗。同日，在英国伦敦举行的英格兰阿森纳队与葡萄牙葡萄牙体育队（里斯本竞技）的四分之一决赛次回合比赛以0比0平局收场。阿森纳以两回合总比分1比0晋级半决赛，将与西班牙马德里竞技队争夺另一个决赛席位。韩钟浩记者 hjh@donga.com