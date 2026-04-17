美国限制与韩国共享部分涉朝信息……令人担心涉朝合作出现差池

据悉，在韩国统一部长郑东泳上个月在发言中公开朝鲜核设施“龟城”后，美国部分限制了涉朝情报的共享，因此有人担心韩美之间的围绕朝鲜的合作可能会出现差池。据悉，除郑东泳的发言外，美方还对韩国政府公开敏感情报表示担忧。也有分析认为，美国此前因韩美之间在各种悬案上出现分歧而累积的不满，以此次公开敏感情报为契机爆发出来。
● 美国对“公开敏感信息”表示不满
美国智库和媒体等曾指认位于朝鲜平安北道龟城市的铀浓缩设施，但韩美情报当局从未正式确认过。韩国统一部一名官员此前在郑东泳发表“龟城”讲话后表示：“龟城地区过去曾被美国智库报告等公开情报中提及核设施。”该报告是2016年7月“科学与国际安全研究所（ISIS）”的报告，当时该智库表示：“根据最近的情报，推测初期离心机研究开发设施位于宁边核设施以西约45公里的方岘空军基地附近的工厂。方岘空军基地位于龟城市。但报告没有提到龟城。
像平安北道宁边5兆瓦级核反应堆一样，提取武器级钚需要大规模再处理设施等，因此很容易暴露在侦察资产中，而另一种核物质高浓缩铀制造设施的设备规模小，如果设置在地下设施，韩美当局很难捕捉到。朝鲜对外公开高浓缩铀制造设施的情况也只有两次，分别是2024年9月和去年1月。据悉，当时《劳动新闻》虽然没有透露国务委员长金正恩视察的地点，但韩美情报当局掌握到2024年9月访问了平安南道降仙，去年1月访问了宁边高浓缩铀设施。由于朝鲜持续进行隐秘的核物质生产活动，韩美当局一直密切关注着朝鲜全境内高浓缩铀设施的动向。
据悉，对于韩国政府高层官员首次提及龟城，美方通过多个渠道向韩国政府传达了强烈的不满。美国消息人士还表示：“已经向韩国政府转达了减少情报共享的意图。”一名消息人士表示：“据我所知，随着龟城相关情报的公开，美方限制共享部分涉朝情报。”据推测，部分限制共享的涉朝情报是通过侦察资产等掌握的情报。到2027年为止，韩国军方正在推进将5颗侦察卫星战斗力化的425事业，韩国的侦察力量正在加强，但对美方相关侦察监视领域的依赖度仍然很高。
● 有人指出，韩美之间出现不和谐音
有分析认为，以龟城发言为契机，美方的不满与韩美之间围绕悬案出现不和谐音的情况不无关系。从寻找南北关系突破口的层面来看，郑东泳在推进韩美工作小组、制裁朝鲜、非军事区法案等方面与美国一直存在分歧。今年，驻韩美军在西部海域进行空中演习、调整韩美联合军演规模、从中东抽调驻韩美军战斗力等，韩美军方之间的不和谐音也暴露无遗。据悉，特别是美国和伊朗战争后，韩美之间就向中东抽调驻韩美军战斗力问题未能顺利沟通。
申圭鎭 newjin@donga.com