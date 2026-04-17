美国限制与韩国共享部分涉朝信息……令人担心涉朝合作出现差池

据悉，在韩国统一部长郑东泳上个月在发言中公开朝鲜核设施“龟城”后，美国部分限制了涉朝情报的共享，因此有人担心韩美之间的围绕朝鲜的合作可能会出现差池。据悉，除郑东泳的发言外，美方还对韩国政府公开敏感情报表示担忧。也有分析认为，美国此前因韩美之间在各种悬案上出现分歧而累积的不满，以此次公开敏感情报为契机爆发出来。● 美国对“公开敏感信息”表示不满美国智库和媒体等曾指认位于朝鲜平安北道龟城市的铀浓缩设施，但韩美情报当局从未正式确认过。韩国统一部一名官员此前在郑东泳发表“龟城”讲话后表示：“龟城地区过去曾被美国智库报告等公开情报中提及核设施。”该报告是2016年7月“科学与国际安全研究所（ISIS）”的报告，当时该智库表示：“根据最近的情报，推测初期离心机研究开发设施位于宁边核设施以西约45公里的方岘空军基地附近的工厂。方岘空军基地位于龟城市。但报告没有提到龟城。像平安北道宁边5兆瓦级核反应堆一样，提取武器级钚需要大规模再处理设施等，因此很容易暴露在侦察资产中，而另一种核物质高浓缩铀制造设施的设备规模小，如果设置在地下设施，韩美当局很难捕捉到。朝鲜对外公开高浓缩铀制造设施的情况也只有两次，分别是2024年9月和去年1月。据悉，当时《劳动新闻》虽然没有透露国务委员长金正恩视察的地点，但韩美情报当局掌握到2024年9月访问了平安南道降仙，去年1月访问了宁边高浓缩铀设施。由于朝鲜持续进行隐秘的核物质生产活动，韩美当局一直密切关注着朝鲜全境内高浓缩铀设施的动向。据悉，对于韩国政府高层官员首次提及龟城，美方通过多个渠道向韩国政府传达了强烈的不满。美国消息人士还表示：“已经向韩国政府转达了减少情报共享的意图。”一名消息人士表示：“据我所知，随着龟城相关情报的公开，美方限制共享部分涉朝情报。”据推测，部分限制共享的涉朝情报是通过侦察资产等掌握的情报。到2027年为止，韩国军方正在推进将5颗侦察卫星战斗力化的425事业，韩国的侦察力量正在加强，但对美方相关侦察监视领域的依赖度仍然很高。● 有人指出，韩美之间出现不和谐音有分析认为，以龟城发言为契机，美方的不满与韩美之间围绕悬案出现不和谐音的情况不无关系。从寻找南北关系突破口的层面来看，郑东泳在推进韩美工作小组、制裁朝鲜、非军事区法案等方面与美国一直存在分歧。今年，驻韩美军在西部海域进行空中演习、调整韩美联合军演规模、从中东抽调驻韩美军战斗力等，韩美军方之间的不和谐音也暴露无遗。据悉，特别是美国和伊朗战争后，韩美之间就向中东抽调驻韩美军战斗力问题未能顺利沟通。申圭鎭 newjin@donga.com