李在明佩戴黄色蝴蝶结出席“岁月”号惨案纪念活动……“守护国民生命是国家存在的理由”

李在明总统16日出席“世越（岁月）”号惨案12周年纪念活动时表示：“国家存在的理由就是为了守护国民的生命和安全。在生命和安全方面，不允许有丝毫的漏洞。”现任总统参加“岁月”号事故纪念活动尚属首次。李在明当天在京畿道安山市花郎游乐园举行的追悼仪式上安慰遗属说：“遗属们在失去心爱之人的悲痛中留下了一份份深切的记录，并为建设更加安全的社会而献身。向他们鞠躬致敬。真不敢想象在漫长的岁月里，每天都承受着多么大的痛苦和思念。”李在明表示：“作为韩国总统，我深感责任重大。我决心一刻也不会忘记当天的错误和那沉甸甸的教训，不会再让类似的事情再次发生。”他还说：“将建设在任何情况下都必须守护国民的国家、可以完全信任并依靠国家的国家。将实现国民能够感受到的实质性、具体的变化。”他还强调：“超越过去的悲伤，走向更好的明天，就是我们现在的责任。虽然知道叫出思念的名字也依然很痛苦，但是只要我们记住、记录、缅怀、下定决心，我们绝对不会忘记每一位（牺牲者）的名字和他们没能实现的304个梦想。”当天，李在明身穿黑色正装和黑色领带，佩戴黄色蝴蝶结。总统夫人金惠景也身穿黑色正装裙出席。青瓦台发言人全恩秀（音）解释称：“此举包含着加强国家对社会惨案的责任、恢复国民信任的意志。”前总统朴槿惠和尹锡悦此前都没有参加纪念活动，前总统文在寅也是在总统候选人时期或党代表时期参加了纪念活动，但在总统任期内没有参加。国会议长禹元植和共同民主党代表郑清来等出席了当天的纪念活动。国民力量党领导层没有出席。国民力量党人士表示：“4·16财团方面没有发送出席公文。我们表明参加意向后，得到的答复是报名已经结束。”尹多彬记者、李知云记者 empty@donga.com、easy@donga.com