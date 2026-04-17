霍尔木兹海峡危机揭示“供应链武器化”时代来临



霍尔木兹海峡受阻，世界经济随之停摆。事实上，当伊朗宣称将封锁霍尔木兹海峡时，许多人仍将其视为反复出现的“威胁”。即便在20世纪80年代伊朗与伊拉克矛盾达到顶点之时，伊朗也未曾封锁霍尔木兹海峡，因此相当多的人对此不以为意。全球市场也并未出现大幅波动。



然而这一次情况截然不同。封锁真的发生了，全球最重要的能源运输通道陷入瘫痪。从那一刻起，动摇的不再是数字，而是现实。原油供应中断，国际油价立即作出反应。以原油为原料的石脑油和乙烯——所谓“工业的粮食”——开始枯竭，石油化工和塑料产业随之陷入困境。依赖于此的汽车、造船等制造业也受到连锁冲击。一个资源的中断，便将整个产业如多米诺骨牌般依次崩塌的脆弱结构暴露无遗。



问题不止于能源。航道本身被阻断，使高度依赖出口的韩国经济面临另一重冲击。出口企业不得不选择绕过霍尔木兹海峡和红海、经非洲好望角的替代航线。这不仅仅是航线变更那么简单。运输时间延长、成本急剧上升，交货期限与合同的不确定性也随之加剧。出口“体系”本身开始动摇。



这一切清晰地揭示了一个事实：我们已进入“供应链武器化”时代。去年，中国曾打出对智能手机等各类尖端产品制造至关重要的稀土出口管制牌，向美国产业界施压。此次，伊朗则通过封锁霍尔木兹海峡，坐到了与美国的谈判桌前。如果说中国的稀土武器化是对美国发起的“前哨战”，那么此次霍尔木兹危机则更接近于以全球经济为人质的“正片”。如今，国家不仅依靠军事力量，更通过供应链相互施压。“我随时可以切断你需要的东西”——这一信息已然成为强有力的武器。



更令人担忧的是，正因为我们已见识到供应链武器的威力，即便这场战事结束，我们恐怕也无法回到过去的世界。主要外媒评价称，继美国和中国之后，伊朗也已跻身于战略性利用“经济瓶颈点”的国家行列。而这仅仅是个开始。未来将有更多国家以供应链为人质提高自身话语权，全球经济的不确定性也将随之加剧。



问题的关键还在于我们在这场博弈中的处境。韩国深度依赖原油、原材料和物流网络。一旦有人切断这些命脉，韩国经济便难免动荡。那么反过来，我们手中又握着什么？是否存在能让其他国家说出“没有韩国将难以为继”的关键领域？



所幸的是，韩国目前拥有他国所依赖的存储芯片和国防产业作为“武器候选”。但这还不够。如果我们不能在供应链中占据不可替代、不可或缺的位置，那么在下一场危机中，我们仍将首当其冲。战事终将平息，但供应链沦为武器的时代已不可逆转。我们是将永远做一个易受外部冲击、随时可能被切断命脉的国家，还是成为一个能够反问“除了我们，还有别的选择吗”的、具备“抗打击能力”的国家？答案亟待思考。

