郑东泳宣布“先恢复南北军事协议”的第二天，金正恩“超强武器示威”公开超大型火箭炮

据朝鲜官方媒体19日报道，朝鲜国务委员长金正恩18日在出席对南（韩）战术核武器攻击武器“超大型火箭炮”的赠送仪式时表示：“我们将持续示威，不断取得令地缘政治对手深感不安的国防技术成果。”韩国统一部长郑东泳前一天（18日）公布包括划定禁飞区等在内的《9·19南北军事协议》先行恢复计划后，仅过一天，朝鲜就展示了对南核投弹武器。据朝鲜中央通讯社当天报道，金正恩在平壤举行的KN-25赠送仪式上表示：“该武器是将战术弹道导弹的精密性和威力与火箭炮的连发射击功能完美结合的超强攻击武器。”他还强调：“该武器还适合进行特殊攻击，即履行战略使命。”分析认为，金正恩提及“战略使命”，暗示了KN-25可以作为核武器投放手段。朝鲜当天公开了50门直径达600毫米的新型KN-25在九大召开地点四二五文化会馆广场一字排开的展示。照片中的KN-25是为5连装，比原来增加了1个发射管，原KN-25射程为400公里，韩半岛全境都在其射程范围内。有分析认为，金正恩出席赠送仪式并亲自驾驶发射车辆进行检阅，实战部署已迫在眉睫。金正恩的妹妹、劳动党中央副部长金与正在当天公开的谈话中，就韩国统一部长郑东泳前一天就无人机入侵朝鲜事件表示遗憾表示“高度评价”。郑东泳前一天就无人机事件再次向朝鲜表示遗憾，并表示，作为防止类似事件再次发生的对策，将推进包括划定禁飞区等在内的恢复《9·19南北军事协议》。不过，金与正把韩朝边境地区定性为“南部国境”，将韩国规定为“敌国”，继续进行了警告性发言。她表示：“我国军事领导层对与韩国相邻的共和国南部边境采取全面加强警戒的措施。与敌国的国境线必须牢固。”对此，有人提出，朝鲜有可能在即将召开的九大上具体化现有的“敌对两国论”。韩国庆南大学远东问题研究所教授林乙出（音）表示：“在金与正谈话中，‘南部国境’一词是将韩国固定为‘敌对他国’，而不是统一伙伴。”对于金与正的谈话，韩国统一部表示：“我们留意到，韩国政府对无人机事件表示遗憾和发表防止再次发生措施后，朝鲜迅速对此表明了立场。”李允泰记者 oldsport@donga.com