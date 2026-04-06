到处是战争之中的地球……“在太空看来是一个”

时隔半个世纪载人奔向月球的“阿耳忒弥斯2号”计划的“猎户座”宇宙飞船横穿深邃的宇宙，不知不觉间比地球更接近月球。据美国国家宇航局5日透露，“猎户座”当地时间2日下午7时49分脱离地球轨道，在飞行的第四天4日，正在经过距离地球约27.1979万公里的地点。当晚9点9分，飞行员克里斯蒂娜·科克（美国宇航局）和杰里米·汉森（加拿大航天局）轮流手动操纵宇宙飞船，用41分钟的时间对宇宙飞船进行上下左右、前后立体机动（6自由度）和单纯转换方向（3自由度）两种推力器模式的检查，确保了操纵性能数据。机组人员们还介绍了窗外地球的样子。在美国宇航局3日举行的现场直播记者会上，进行月球探测的黑人飞行员第一人维克托·格洛弗表示：“在这里俯瞰，大家看起来是一个存在。无论来自哪里，都是智人，都是一个人类整体。”里德·怀斯曼指令员也表示：“从北极到南极、极光，地球尽收眼底，四个人都停止了原来的动作。”此次飞行中最令人屏住呼吸的瞬间将出现在6日。“猎户座”飞船将从下午2时45分开始，进行约6个小时的近月飞行。预计在晚上7时2分左右，接近距离月球表面约6544公里的位置，通过“最近点”，同时还将观测到太阳被月球遮挡的日食现象。机组人员们计划根据月球科学团队事先选定的表面地形清单，进行高分辨率相机拍摄，并对人类从未用肉眼确认过的部分月球背面区域进行现场记录。猎户座利用月球引力绘制8字形轨道，并于10日返回地球。虽然“猎户座”在深宇宙中巡航，但“阿耳忒弥斯2号”搭载的韩国立方卫星“K-Rad Cube”最终通信失败。韩国宇宙航空厅5日表示：“任务运营组在首次通过近地点后，到4日为止一直试图进行通信，但没有发现信号。”通信中断的卫星有可能在无法维持轨道的情况下再次进入地球大气层并被销毁。此外，当天科技情报通信部国家研究开发事业评价总管委员会将宇宙厅的“小型月球着陆器开发事业”选定为预备妥当性调查对象。其构想是，以2030年初登月为目标，从设计月球着陆器到着陆方式，由民间企业主导。金在亨 monami@donga.com