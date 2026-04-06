李在明：“补充预算不增加地方负担，这是最基本的算术”

李在明总统5日就“战争补充预算”直接反驳了部分人提出的地方自治团体财政负担增加的忧虑，并强调补充预算反而会扩大地方财政余力。李在明当天通过X（旧推特）共享了援引国会预算政策处报告的媒体报道，并表示，“增加（地方政府）财政负担的说法太不像话了”。预算政策处分析称：“高油价受害支援事业费6.14万亿韩元中，地方费比重约为1.32万亿韩元，根据个别地方政府的财政余力，有可能会成为负担。”李在明就补充预算案中高油价受害支援金表示：“全额拨付给地区居民的（高油价）受害支援金，中央政府负担70%至80%，地方政府负担20%至30%。”“在此次补充预算中，为增强地方政府财政余力的地方交付税为9.7万亿韩元，支援金事业所需的地方政府负担金为1.3万亿韩元。地方政府的财政余力将增加8.4万亿韩元。”他还说：“总的来说，地方的财政负担是增加了还是减少了呢?明显减少了。这是最基本的算术。”他还指出：”虽然有人批评政府是否侵犯了地方政府自主决定扩大财政余力的权利，但增加财政负担是不可能的。”李在明当天出席在首尔市永登浦区汝矣岛纯福音教会举行的韩国教会复活节联合礼拜。他表示：“政府会更加关注困难人群，更加细心地进行支援。为了不让此次危机演变成更大的危机，不让处境困难的人们的生活更加困难，会用非常的决心，动用一切可用的政策手段进行应对。”尹多彬记者 empty@donga.com