创新金融守护能源安全…海上风电“特种船”启航

3月26日，全罗南道木浦新港。港口码头上停泊着1600吨级船舶“努里巴拉姆”号。该船将于4月初启航，前往全罗南道新安郡新安牛耳海上风力发电站施工现场。新安牛耳海上风电项目是政府主导、企业和国民共同参与的150万亿韩元规模国民成长基金的首个投资项目。在装有巨型起重机的“努里巴拉姆”号甲板上，船员们正在装载建设风力发电站所需的支撑结构。正在检查船体的CGO公司理事金正勋介绍说：“76名船员将在新安牛耳岛一带停留约8个月，进行风力发电站建设施工。我们将配合工程开工日期于4月启航。”“努里巴拉姆”号是运输和安装海上风力发电站下部基础结构的特种船舶。这是韩国企业首次建造此类特种船舶。这也反映出韩国在新能源领域尚处于起步阶段。据经济合作与发展组织统计，2024年韩国新能源发电占比为10.54%，在38个成员国中排名第37位。美国、以色列与伊朗之间的战事加剧了以石油和液化天然气为中心的能源供需危机，守护能源贫国韩国能源安全的新能源的重要性日益凸显。韩国新能源市场此前相比发达国家技术水平不高，盈利能力不明朗，融资面临困难。然而，即便存在亏损风险仍着眼于未来价值进行投资的“创新金融”已在海上风电领域迈出第一步，此举能否成为推动韩国能源自主的催化剂备受关注。同时，要求创新金融不仅为新能源等战略产业纾困，还应成为出口多元化和地方经济振兴核心动力的呼声也日益高涨。韩国金融研究院院长李恒镛强调：“金融应当向更具生产力的领域、未来能够创造更高附加价值的领域提供更多资金，引领经济增长。”