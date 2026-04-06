中东引发的粮食危机忧虑日益加剧……是时候提前检查饭桌物价了



无法预测何时结束的美国、以色列和伊朗之间的战争使国际粮食市场动荡不安。进入粮食播种期4月，因为霍尔木兹海峡封锁，肥料的主要原料——尿素、硫的供应出现了问题。即使包括自给率超过95%的大米在内，整体谷物自给率也只有20%的韩国对农产品价格上涨的冲击非常脆弱。如果战争不能尽快结束，下半年韩国人的饭桌物价很有可能进入紧急状态。



3月份中东产尿素的出口价格与2月份相比上涨38%，与去年同期相比上涨172%。再加上霍尔木兹海峡的封锁，供应处于停止状态。韩国38%的氮肥原料尿素是通过该海峡进口的。生产玉米、大豆等饲料用谷物的国家也闹得沸沸扬扬。如果因肥料不足而耽误农活，全世界畜产品、乳制品和以此为原料的加工食品的价格也会上涨。韩国95%的饲料作物都是从海外进口的。油价暴涨导致全球渔船作业萎缩，人们越来越担心水产品价格上涨的“鱼通胀”。



政府表示，主要化肥企业储存了可用到7月底的原材料和成品库存，因此国内供应出现差池的可能性不大。但是，如果中东风险长期化，就不能掉以轻心。以进口农畜水产品为原材料的食品企业也因价格暴涨而叫苦不迭。虽然因为看政府的脸色不能马上上调，但随着时间的推移，很难承受价格上涨的压力。



中东战争很有可能演变成农产品、畜产品、水产品价格同时上涨的“农业+通货膨胀”。这是全世界从未经历过的罕见情况。为了应对霍尔木兹海峡的封锁，最近聚集在英国伦敦的40多个国家的外交部长们讨论的最严重的主题也是粮食危机。韩国政府也应该考虑到最坏的情况，做好即使粮食不足、食品价格上涨持续到明年也能扛过去的准备。



有必要对比去年上涨20%左右的大米价格等给饭桌物价、外出就餐价格带来负担的国内因素进行彻底的重新检查。政府应该掌握国内生产无法应对的农畜水产品需求，并考虑给企业提供关税等奖励的方案。

