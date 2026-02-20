美要求韩投资“路易斯安那州LNG终端”项目

据悉，美国唐纳德•特朗普政府在特朗普总统上月预告将对韩国征收25%关税之前，曾向韩方提出，希望韩方将对美投资项目定为路易斯安那州液化天然气（LNG）终端（出口港口）事业。由于与韩国投资结构相似的日本已于17日（当地时间）发布了与美国的第一批对美投资项目，有担忧认为，美国可能会借此加大对韩国的施压，要求其履行对美投资承诺。19日，据政府消息人士透露，“据了解，在特朗普总统上月26日通过‘真相社交’平台预告将对韩国征收25%关税之前，美方曾要求韩方对路易斯安那州LNG项目进行投资”。该项目是在美国炼油设施集中的墨西哥湾沿岸（Gulf Coast）建设大规模出口基础设施，向全球出口美国产LNG的大型投资项目，特朗普政府在上任伊始即批准了该设施的全面扩建。据悉，除路易斯安那州LNG终端项目外，美国还在韩美协商过程中提出了多个能够满足尖端产业电力需求激增的能源领域相关项目。此前，韩美在去年11月发布的联合情况说明书中明确写道：“两国总统欢迎韩国在造船、能源、半导体、制药、关键矿物、人工智能（AI）及量子计算等（包括但不限于此）多个领域为增进经济及国家安全利益进行投资。”据悉，韩国政府已就美国提出的路易斯安那州LNG终端投资要求向美方说明，因国会尚未处理相关特别法案，难以正式协商投资项目。但有担忧指出，美国已表示将刊登立即生效加征关税内容的官报，加上已完成日本对美投资项目的选定工作，美国可能再次全面加大对韩国的投资施压。据悉，18日紧急派往美国的、由产业通商资源部通商次官补朴正星率领的实务协商团，将与美方就此前提出的对美投资项目候选、商业可行性及推进程序等进行协商。申圭鎭 newjin@donga.com