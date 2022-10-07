法院认为“郑镇硕紧急对策委员会没有瑕疵”，驳回李俊锡要求暂停资格的申请. October. 07, 2022 07:33. by 姜炅石 coolup@donga.com. 法院6日驳回了国民力量党前代表李俊锡要求停止该党紧急对策委员长郑镇硕职务的暂时处理申请。这与8月法院决定停止“朱豪英紧急对策委员长”职务、令执政党陷入极度混乱时隔41天。消除围绕党领导层的“暂时处理风险”的国民力量党将于明年2月前后召开全党大会，选出新的党代表（党首）。 首尔南部地方法院民事合议51庭（首席庭长审判员黄正秀）当天表示，“根据《国民力量修订党章》成立紧急对策委员会没有实质性的、程序上的问题”，驳回了李俊锡要求停止郑镇硕委员长和6名现任紧急对策委员会委员职务的第四次、第五次暂时处理申请。此外，法庭还驳回了李俊锡要求停止国民力量党党章修改效力的第三次暂时处理。与8月份的第一次暂时处理正好相反，实际上是以国民力量党方面的大获全胜告终。 到目前为止，李俊锡以紧急对策委员会的构成存在问题为由，提出了5次暂时处理申请。但法院当天承认了上个月国民力量党修改党章的效力，认为李俊锡的职位并不是因为修改党章而丧失的。 国民力量党对法院的决定喜出望外。郑镇硕表示：“感谢明智的判断，”“将为执政党确立稳定的领导体制、支持尹锡悦政府而竭尽全力" 。 相反，由于当天的决定，李俊锡复职事实上已经告吹。他表示：“一直带着使命感对抗糟成一团的权力。今后我会更加独自、孤单地走自己的路。”执政党内部有观察人士认为：“李前代表今后的行动将更加艰难。”当天，国民力量党道德纪律委员会召开全体会议，讨论了针对李俊锡的追加惩戒问题。

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